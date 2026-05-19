El cameo de El Profesor (Álvaro Morte) y el guiño a La casa de papel en Berlín y la dama del armiño, explicados - EUROPA PRESS

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

No era ningún secreto que Álvaro Morte volvería a encarnar a El Profesor en Berlín y la dama del armiño, ya que el mismo Netflix lo anunció el año pasado. Aunque, como ya se había adelantado, el papel de Morte es relativamente pequeño, poco más de un cameo, conviene explicar su decisivo rol en el final de la entrega, así como hacer notar un curioso guiño a La casa de papel.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

No es hasta el octavo y último episodio de la entrega que Morte hace su aparición. El Profesor se encuentra con su hermano en Peñíscola, donde este le espera tumbado desnudo, recibiendo la "energía sanadora" de la piedra del castillo del papa Luna. En todo caso, no es para confesarle su enfermedad que Andrés ha hecho venir a Sergio, sino que quiere darle la buena noticia de que se casa (por cuarta vez) y quiere celebrar con él su despedida de soltero.

Berlín le cuenta a su hermano en qué anda metido en una conversación que incluye un divertido guiño a la trama de La casa de papel. "Robar una obra de arte es lo más fácil del mundo. Robar el Banco de España, eso sí es complicado", dice el personaje de Pedro Alonso (que precisamente forma parte de ese ambicioso golpe años después).

EL PROFESOR, CLAVE EN EL ÉXITO DEL ROBO

Más allá de conectar con la serie original, la aparición de El Profesor resulta además clave para la trama de una forma muy concreta y es que es él quien convencen a Andrés de robar La dama del armiño, cumpliendo así la palabra dada al duque de Málaga. Aparte de señalar que los valores es lo único que tiene un hombre, el personaje de Morte expone que, si le deja al duque sin nada, este indudablemente buscará venganza.

"La única manera de garantizar tu seguridad es conseguir que al final él tenga algo que ganar y algo que perder, concretamente, que aquello que tiene que perder si decide vengarse de ti sea mucho más grande que aquello que tiene que ganar", razona El Profesor, siendo así el responsable de que la banda finalmente dé un golpe que solo iba a fingir.

Como bien había previsto Sergio, con La dama del armiño en su poder y la amenaza de Berlín de desvelar sus negocios de contrabando de diamantes, el duque parece poco dispuesto a perseguir a la banda una vez termina todo.