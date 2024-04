Buenas noticias para la temporada 5 de Westworld

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Tras cuatro temporadas, HBO canceló Westworld en 2022. Dos años después de esta decisión, el cocreador de la ficción, Jonathan Nolan, ha abierto la puerta a una posible continuación.

En una entrevista con The Wrap, Nolan, autor de la serie junto a Lisa Joy, dijo que "todavía espera" que tengan la oportunidad de terminar la historia con una temporada más, como se planeó en un principio. "Nuestra filosofía desde el principio fue asegurarnos de que cada entrega, cada capítulo, fuera algo completo, contara una buena historia y luego tuvieras la oportunidad de continuar. Pero Lisa y yo teníamos una arquitectura para la serie y estoy deseando tener la oportunidad de terminar estas cosas. Creo que nuestra esperanza todavía está en tener la oportunidad de volver a esa historia, y odiaría haber hecho un spoiler ahora si tenemos la oportunidad de hacerlo", declaró.

Nolan no es el único que ha sugerido que podría haber una quinta temporada. James Marsden, quien encarnó a Teddy, también se mostró optimista en una entrevista con Rolling Stone. "Te mentiría si te dijera que la forma en que terminamos Westworld no fue una decepción", lamentó. "Quién sabe, tal vez haya algún mundo en el que se pueda completar de alguna manera. Tal vez sea solo una ilusión, porque sé que teníamos planes de terminar como queríamos", agregó.

Algo similar expresó Evan Rachel Wood en declaraciones a The Hollywood Reporter. "No lo sé, tal vez de alguna manera, en alguna versión, podamos terminar, pero todavía no lo sé", dijo la actriz, que dio vida a Dolores.

"No hay nada definitivo, pero tengo la sensación de que no cerramos la historia de la manera adecuada. Tengo la sensación de que quizá podamos hacerlo", expuso Jeffrey Wright, quien encarnó a Bernard Lowe, en The Jess Cagle Show.