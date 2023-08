Zachary Levi, el Shazam de DC: "Mucho de lo que se hace en Hollywood es basura"

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

El actor Zachary Levi, conocido principalmente por encarnar al superhéroe Shazam del Universo DC, ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. En esta ocasión, el intérprete ha criticado el sistema actual que impera en Hollywood, denunciando la poca calidad de las películas y series que se producen en la industria.

Levi concedió una entrevista a Entertainment Weekly en la que habló sin tapujos de su opinión sobre el mundo del cine y la televisión. Y no tuvo palabras amables hacia los estudios. "Personalmente, creo que mucho del contenido que se hace en Hollywood es basura", manifestaba el actor.

"No les importa lo suficiente como para hacerlo bien para vosotros. No lo hacen. ¿Cuántas veces ves un tráiler y dices: '¡Oh, Dios mío, esto parece genial!'? Y luego vas al cine y dices: '¿Esto es todo lo que me van a dar?'", explica el intérprete, que culpa a las productoras de no satisfacer las expectativas que generan.

"Saben que una vez que compras la entrada y estás en la butaca, tienen tu dinero", se lamenta. A continuación, Levi propone la fórmula para evitar que ese sistema continúe. "La única forma en que podemos cambiar algo de eso es no ir a ver basura. Tenemos que no elegir activamente la basura. Ayudará. Ayudará mucho", sentencia.

Estas palabras llegan unos meses después de que su última película, ¡Shazam! La furia de los dioses, recibiera malas críticas por parte de la prensa especializada. Y, de hecho, no es la primera vez que Levi se sitúa en el centro de una polémica. El pasado mes de enero, el actor señaló que la farmacéutica Pfizer, responsable de las vacunas contra la COVID-19, era "peligrosa para el mundo".

Además, recientemente también afirmó que las medidas promovidas por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), que prohíben a sus representados hacer promoción de su trabajo durante la huelga, son "estúpidas". Levi aseguró no entender por qué no podía hablar sobre sus papeles previos, lo que le colocó en el foco por no defender a sus compañeros.

"Apoyo totalmente a mi sindicato, al Sindicato de Guionistas (WGA) y la huelga. Sigo siendo abiertamente crítico con el sistema de explotación al que estamos sujetos los artistas desde que comencé mi aventura en este negocio hace 25 años. Esta huelga es necesaria para protegernos a nosotros mismos, a nuestros guionistas y a todos aquellos que trabajan en la producción y hacen que la industria se mueva", quiso matizar el actor.