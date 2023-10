Buenas noticias para la temporada 4 de Lupin

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Lupin llegó a Netflix el 5 de octubre. La serie aún no ha renovado por una cuarta entrega, pero su creador, George Kay, se ha mostrado muy optimista ante el futuro de la ficción.

En una entrevista con Variety, Kay habló sobre la posibilidad de una temporada 4 de Lupin. El creador señaló que hay factores que él y Damien Couvreur, vicepresidente de series en Netflix Francia, deben considerar, pero dio a entender que la producción continuará. "Obviamente, hemos trabajado muy duro en estas temporadas y luego pudimos ver cómo reaccionó el mundo. Yo diría que no respondo por Damien, pero él debe tener eso en cuenta. Pero cuando creas la dinámica entre los personajes, configuras estas series para que puedan tener una larga vida, para que no te arrinconen, o no tengas problemas para continuarlas, porque es más difícil generar longitud a partir de una serie que no está diseñada para funcionar y funcionar. Así que teníamos bases muy ambiciosas para ello. Así que definitivamente tiene la escala, si es necesario", declaró.

Aunque Assane se entrega, el final de la temporada 3 de Lupin sugiere que su historia no ha terminado. En los minutos finales se revela que le han colocado en prisión cerca de Hubert Pellegrini, que se ha enterado de su captura. La última vez que se vio al villano, admitió haber sido el responsable de la muerte del padre de Assane. Parece que, si hay una temporada 4, los nuevos episodios explorarán la venganza de Pellegrini contra Assane.

Las recientes declaraciones de Kay coinciden con lo que ya dijo anteriormente el creador en una entrevista con RadioTimes. "Estas series están pensadas específicamente para durar mucho tiempo. La pequeña preocupación de quedarse sin lugares increíbles en París para robar no es el problema. Es simplemente asegurarse de tener esas relaciones centrales para seguir explorando. ¿Assane se reunirá con Claire y Raul? ¿Podrá tomar el mando de su vida personal? Esas relaciones son realmente fuertes y eso puede continuar. La única manera de saberlo con seguridad es cuando Netflix decida seguir adelante, pero toda la arquitectura está ahí para hacerlo", comentó.