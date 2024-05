MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Netflix ha terminado de rodar la temporada 6 de Cobra Kai, incluyendo sus episodios finales. Así lo ha confirmado su cocreador, Josh Heald en un emotivo mensaje de agradecimiento hacia todos los que han hecho posible esta serie secuela de Karate Kid.

La temporada final de Cobra Kai llegará dividida en tres partes. El 18 de julio desembarcarán los cinco primeros capítulos, mientras que su segunda tanda lo hará el 24 de noviembre de 2024. Pero no será hasta 2025 cuando Netflix estrene los episodios finales de la serie que recuperará a John Kreese (Martin Kove) como su principal villano.

Es más, todo apunta a que con Terry Silver fuera de juego, Kreese se unirá a Kim Dae-Eun (Alicia Hannah-Kim), la nieta de su estricto sensei, Kim Sung-Yung, aquel que le instruyó en el arte del Cobra Kai para forjar una diabólica alianza. Este será el movimiento con el que espera cobrarse su ansiada venganza en la nueva tanda de episodios contra su antiguo pupilo, Johnny Lawrence (William Zabka) y el protegido de Miyagi, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en el torneo del Sekai Taikai.

Con los seguidores de la saga Karate Kid, aguardando, cada vez más impacientes ver el épico final de la ficción, Heald ha lanzado en su cuenta de X, antes Twitter un sentido mensaje de gratitud. "Así finaliza Cobra Kai en Atlanta. Gracias a toda la gente de esta ciudad por ser el corazón y alma de estas seis especiales temporadas", escribió.

That’s an Atlanta wrap on #CobraKai! Thank you to the people of this incredible city for being the heart and soul of these six special seasons. You’ve made our karate workplace into a true home away from home. Until we meet again… Cobra Kai Never Dies. ❤️