El brutal final de la temporada 4 de The Witcher y qué será de Ciri en la temporada 5

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Witcher, con Liam Hemsworth tomando el testigo de Henry Cavill como Geralt de Rivia, ya está disponible en Netflix. Los nuevos episodios de la serie ponen el foco en el poderoso brujo, embarcándose en la búsqueda de Ciri (Freya Allan). Pero lo más sorprendente ha sido que esta entrega ha culminado con un impactante final, lejos del desenlace que muchos esperaban y dejando en el aire el destino de la princesa de Cintra.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado El placer de cocinar, el quinto episodio de esta temporada 4 descubre, mediante un flashback, hasta qué punto Geralt se toma como algo personal su viaje para encontrar a Ciri. Esta escena, ambientada en la inaccesible fortaleza de Kaer Morhen -donde se establecieron durante la temporada 2-, muestra a ambos compartiendo un instante de intimidad. Es entonces cuando el brujo le confiesa a Ciri que, cuando era niño, soñaba con convertirse algún día en caballero.

"Mucha gente desconoce que Geralt de Rivia -que es como siempre se ha hecho llamar- no es realmente un título honorífico", explicó la creadora de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, a Tudum. "Es un nombre que se dio a sí mismo para conseguir más contratos cuando era un joven brujo; pensó que sonaba más prestigioso", añadió acerca de este anhelo, que se ha materializado por fin.

LA REINA MEVE NOMBRA A GERALT CABALLERO

Tras la Batalla del Puente del Yaruga, la reina Meve (Rebecca Hanssen) recompensa a Geralt por su valentía al enfrentarse al ejército nilfgaardiano y lo nombra oficialmente caballero. Sin embargo, el honor y la responsabilidad que implica este nombramiento no surten el efecto esperado en el brujo.

"Debería ser el final feliz perfecto -es todo lo que él siempre soñó-, pero la verdad es que sus sueños han cambiado", explicó Hissrich. "Aunque recibir el título de caballero es algo verdaderamente emotivo para él, ahora lo que realmente le importa son Yennefer, Ciri y reencontrar a su familia", prosiguió la guionista.

No obstante, esto no impide que, ahora que es al fin caballero, el Lobo Blanco pueda verse atado por este título y obligado a servir a la Corona.

¿POR QUÉ LEO BONHART PERDONA LA VIDA A CIRI?

El secuestro de Ciri solo es una parte de un intrincado plan nilfgaardiano más amplio: el emperador Emhyr, su padre biológico, quiere casarse con ella para cumplir una antigua profecía y así consolidar su poder sobre el Continente.

Este le ordena a su oficial nilfgaardiano, Stefan Skellen (James Purefoy), que contrate a Leo Bonhart (Sharlto Copley), habida cuenta de que solo alguien con su crueldad podría triunfar donde otros fracasaron. El cazarrecompensas y antiguo soldado de Ebbing trae a Ciri de regreso a su escondite, capturando a sus presas.

Incapaz de rescatarlas, Ciri se ve obligada a presenciar cómo Bonhart las asesina una a una de las formas más brutales: apuñalándolas, cortándolas y decapitándolas. Se asegura de que cada muerte sea una tortura psicológica para ella. Entre las víctimas está también Mistle (Christelle Elwin), el interés romántico de Ciri en esta cuarta temporada.

Según explicó Copley a Tudum, su personaje expone a Ciri a esta brutalidad para ponerla a prueba. "Quiere que ella demuestre si tiene el coraje y la fortaleza para ser la luchadora que él cree que puede llegar a ser", argumentó el actor. "La ve como una especie de alma gemela extraña y se siente fascinado por su talento; por eso no la mata. Normalmente, nada le entusiasma más que pelear y matar, pero Ciri es diferente: es una prueba y un desafío", sostuvo.

En esta temporada, de hecho, Ciri descubre y abraza un lado muy distinto de sí misma. "Su historia es, en realidad, un clásico relato de madurez", explicó seguidamente el productor Tomasz Baginski. "Cuando crecemos, debemos descubrir quiénes somos, y eso también implica descubrir nuestra sombra y ver dónde existe la oscuridad en nuestro corazón, porque toda persona es capaz tanto del bien como del mal", expresó.

Freya Allan coincide con esta visión sobre la evolución de su personaje. "Lo que Falka -el actual nombre de Ciri- representa es esa oscuridad... Hay una parte de ella que se inclina hacia eso para escapar del dolor que lleva dentro", afirmó la actriz.

"En la temporada 3, tenía una versión bastante idealizada de lo que quería ser y estaba muy centrada en la bondad. Eso no significa que haya desaparecido -sigo creyendo que esa bondad está en el núcleo de Ciri-, pero ahora ha explorado ese otro lado", aseveró.

CIRI, EN MANOS DE BONHART

En cuanto a si los fans volverán a ver a Ciri tras caer en las garras de Bonhart, la respuesta es sí y al mismo tiempo no. Y es que, en Las Ratas: Una historia de The Witcher, ambientada justo antes de que las Ratas se crucen en el camino de Ciri al final de la temporada 3, se descubre cómo Bonhart las atacó.

Este episodio especial de la ficción, que ya está en Netflix, culmina con una voz en off del propio Bonhart relatándole la historia a su cautiva, Ciri, tras asesinar a las Ratas en la temporada 4. "Y así fue como las Ratas sobrevivieron a su último momento de gloria el tiempo suficiente para unir fuerzas contigo. Pero como ya sabes, Falka, al final siempre gano", le revela Bonhart.

Copley está convencido de que su personaje reconoce el potencial de Ciri para la violencia y tiene intención de aprovecharlo en su propio beneficio. Pero probablemente Geralt no esté dispuesto a permitirlo.