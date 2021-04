Los Bridgerton, renovada por una tercera y cuarta temporada en Netflix

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Con tan sólo una temporada estrenada, Los Bridgerton se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de Netflix. La explícita historia ambientada en la época de la regencia está actualmente en plena producción de la segunda tanda de capítulos, y el servicio de streaming pretende alargar su éxito, ya que ha dado luz verde a dos temporadas adicionales, la tercera y la cuarta.

Los Bridgerton es una adaptación de las novelas de Julia Quinn, y la serie de Netflix tendrá, al menos, cuatro temporadas. O tal y como diría el personaje de Julia Andrews, Lady Whistledown, "la autora debería abastecerse de más tinta", ya que parece que la historia familiar de enredos de los protagonistas tiene cuerda para rato.

💖💖💖 Lady Whistledown NUNCA ha dado un titular como ESTE: #BridgertonNetflix tendrá TERCERA Y CUARTA TEMPORADA 💖💖💖 pic.twitter.com/yC4gH8cUTX — Netflix España (@NetflixES) April 13, 2021

Así lo ha anunciado Netflix a través de sus redes sociales, con un comunicado del Society Papers dirigido por Lady Whistledown en el que da la gran noticia de la renovación de la ficción para las temporadas 3 y 4.

En un comunicado, la creadora de la serie Shonda Rhimes explicó que "desde la primera vez que leí la deliciosa serie Bridgerton de Julia Quinn, supe que sus historias que cautivarían al público"

"Pero la evolución de esta adaptación no sería un éxito sin las importantes contribuciones de todo el equipo de Shondaland. Estas dos temporadas más son una apuesta por nuestro trabajo y me siento increíblemente agradecida de tener socios tan colaboradores y creativos como Netflix. Betsy y yo estamos encantadas de tener la oportunidad de seguir llevando Los Bridgerton alrededor del mundo", agregó.

La 2ª temporada de Los Bridgerton, que no contará con Regé-Jean Page, basada en la novela El vizconde que me amó de Julia Quinn, no tiene fecha de estreno anunciada en Netflix