Los Bridgerton: Eloise a Penélope en el tráiler de la segunda parte de la temporada 3

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton regresará a Netflix el 13 de junio con la segunda parte de su temporada 3. Netflix ya ha lanzado el tráiler de los nuevos capítulos, en los que la identidad secreta de Penelope (Nicola Coughlan) como Lady Whistledown podría poner en peligro su matrimonio con Colin (Luke Newton).

"Querido y amable lector, la pasada noche llegó un anuncio a mucha velocidad", dice Lady Whistledown, refiriéndose al compromiso entre Penelope y Colin. "Siempre te he amado, Colin. Nada me hace más feliz que estar contigo", dice el personaje de Coughlan.

Sin embargo, Eloise (Claudia Jessie) plantará cara a la que fuera su amiga. "¿No le has dicho que eres Whistledown? ¡Lo va a descubrir!", afirma, mientras Penelope le pide que no revele su secreto. "Hago un brindis para que os conozcáis del todo", dice Eloise, que incluso amenazará a Penelope.

"Hasta que no te conozca de verdad, no puede amarte. Si te resulta difícil decirle la verdad, se lo diré yo misma", asegura. "Aunque el mercado matrimonial siga un patrón, esta temporada es una sorpresa. Aunque cuente cotilleos, siempre digo la verdad y no tolero una mentira", añade Lady Whistledown al final del tráiler.

La segunda parte de la temporada 3 de Los Bridgerton constará de cuatro episodios. Completan el elenco Jessica Madsen, Hannah Dodd, Luke Thompson, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Adjoa Andoh, Daniel Francis, Harriet Cains, Bessie Carter, Polly Walker, Martins Imhangbe y Emma Naomi, entre otros actores.

Además de lanzar el tráiler, Netflix también ha compartido varias imágenes de los próximos episodios, fotos en las que se puede ver a Cressida, Eloise, Colin, Penelope o la reina Carlota, entre otros personajes.

NEW still of Cressida Cowper from #Bridgerton Season 3: Part 2 pic.twitter.com/qQm4Y5SEh7 — out of context bridgerton (@NoContxtBton) June 3, 2024

NEW still of Brimsley and Queen Charlotte from #Bridgerton Season 3: Part 2 pic.twitter.com/9gmEN0dAMp — out of context bridgerton (@NoContxtBton) June 3, 2024

NEW still of Lady Danbury and Lord Marcus from #Bridgerton Season 3: Part 2 pic.twitter.com/ijfHecvFjn — out of context bridgerton (@NoContxtBton) June 3, 2024

NEW still of John Stirling and Francesca Bridgerton from #Bridgerton Season 3: Part 2 pic.twitter.com/HbKdT0NhD5 — out of context bridgerton (@NoContxtBton) June 3, 2024

NEW still of Eloise Bridgerton, Alice and Will Mondrich from #Bridgerton Season 3: Part 2 pic.twitter.com/GIAcsFepF8 — out of context bridgerton (@NoContxtBton) June 3, 2024

✨Season 3✨

Netflix releases new stills of Luke Thompson as Benedict Bridgerton in Bridgerton season 3 part 2 pic.twitter.com/g60kOzhfYX — Nic and Newts (@NicandNewts) June 3, 2024

✨New Nic✨

Netflix releases new stills of Nicola Coughlan as Penelope Featherington in Bridgerton season 3 part 2 pic.twitter.com/DGCcnm5lcj — Nic and Newts (@NicandNewts) June 3, 2024

✨New Nic✨

Netflix releases new stills of Ruth Gemmell and Nicola Coughlan as Violet Bridgerton and Penelope Featherington in Bridgerton season 3 part 2 pic.twitter.com/NWlHeNL8Yj — Nic and Newts (@NicandNewts) June 3, 2024