Ben Stiller defiende el show de Bad Bunny en la Super Bowl tras ser acusado de incitar al consumo de cocaína a niños - CONTACTO

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Recientemente, Randy Fine, el congresista republicano que representa al sexto distrito de Florida en el Congreso de Estados Unidos provocó gran revuelo en X tras publicar una carta dirigida a Brendan Carr, presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), en la que exigía una investigación "completa e inmediata" sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. El actor Ben Stiller respondió al político defendiendo al cantante y ensalzando tanto su gran talento como su aún mayor corazón.

"No importa si lo dices en español. Animar a los niños a consumir cocaína en un programa de televisión en directo es un delito. No importa quién cante", argumentaba Fine en su carta. "Expresar la palabra que empieza por 'f' durante la Super Bowl es ilegal. Ambas cosas ocurrieron durante la retransmisión de la Super Bowl del domingo", continuaba, instando así a la FCC a abrir una investigación a Bad Bunny.

Today, I sent a letter to @BrendanCarrFCC, urging him to immediately open a full investigation into the @NFL and @NBCUniversal.



The woke garbage we witnessed on Super Bowl Sunday needs to be INVESTIGATED and put to an END.



There is NO reason that over 130 million people —… pic.twitter.com/loGd4NXXaD — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 11, 2026

"Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny triunfar a tan alto nivel y ofrecer el espectáculo de medio tiempo más visto y mejor producido sobre la inclusión y el amor jamás realizado?", le respondió Stiller en tono socarrón a Fine en X. "Los investigadores planean explorar el origen del enorme talento de Bunny, su carisma fuera de lo común y su corazón aún más grande", añadió el actor de sagas como Zoolander y Noche en el museo, quien también es productor de la serie de Apple TV Severance (Separación) y ha dirigido varios de sus episodios.

Focus of investigation: how did Bad Bunny manage to kick ass at such a high level and deliver the most watched and well produced half time show about inclusion and love ever made….investigators plan to explore source of Bunny’s huge talent, off the charts charisma and even… — Ben Stiller (@BenStiller) February 11, 2026

Como cabría esperar, los seguidores de Fine, quienes tampoco eran partidarios de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, no tardaron en cuestionar la respuesta de Stiller, que decidió usar su descacharrante humor y responderlos. "Cuando pasas toda tu vida en la burbuja de Hollywood, donde todo te viene dado por tu familia... te vuelves moralista y ajeno a la realidad, Ben Stiller", le soltó un usuario al actor.

"Gracias. Estoy vivo y soy de Nueva York, estoy agradecido por mi familia y les deseo lo mejor a todos", contestó Stiller. Otro usuario de X le soltó al intérprete que la actuación de Bad Bunny "no fue la más vista del descanso. Kendrick [Lamar] sí lo fue", a lo que el protagonista de La vida secreta de Walter Mitty respondió: "Kendrick también estuvo increíble".

"Todos tus amigos acaban de ser sorprendidos violando y comiendo bebés. Definitivamente deberías abstenerte, aunque tengas razón", soltó desagradablemente un tuitero a Stiller, de quien se consideraba fan desde hacía mucho. "Le deseo lo mejor a todos. Quiero a mis amigos y a mi familia (ninguno delincuente) y únicamente te deseo cosas buenas", contestó el actor.

La actuación del puertorriqueño durante el descanso del partido final de la NFL, en la que contó con invitados como Lady Gaga, Ricky Martin Karol G o Cardi B, arrasó con más de 4.000 millones de visualizaciones en un día en redes sociales y plataformas de streaming. En cuanto a audiencias, fue el segundo show más visto en la historia de la Super Bowl con 128,2 millones de espectadores, solo superado por Kendrick Lamar, que el pasado año logró una media de 133,5 millones.