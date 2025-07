Primeras imágenes de The Savant, la nueva serie de Jessica Chastain, que ya tiene fecha en Apple TV+

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

The Savant, la serie protagonizada y producida por Jessica Chastain, llegará a Apple TV+ el próximo 26 de septiembre. A la espera del primer tráiler, la plataforma ha lanzado las primeras imágenes del thriller de ocho episodios que sigue a una investigadora encubierta que se infiltra en grupos extremistas.

Los dos primeros episodios de la serie llegarán a Apple TV+ el 26 de septiembre y el resto irán llegando a la plataforma de forma semanal hasta el 7 de noviembre.

Y junto al anuncio de la fecha de estreno, el servicio de streaming ha lanzado las primeras imágenes. En la primera se puede ver a Chastain durante una misión como infiltrada en lo que parece ser una acto público vestida con ropas elegantes, mientras que en la segunda se puede ver al personaje de Chastain con sudadera trabajando frente al ordenador. De esta manera se da a entender la doble vida que lleva la protagonista. "El sistema no puede detener lo que no ve venir", reza el texto que acompaña la publicación.

The system can’t stop what it doesn’t see coming.



Jessica Chastain is #TheSavant — September 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/SlpzOvMWBC