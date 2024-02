BBC anuncia The Ministy of Time, un serie sospechosamente parecida a El Ministerio del Tiempo

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

The Ministry of Time es el título de la nueva serie presuntamente original de la BBC que estará basada en la novela aún no publicada de Kaliane Bradley, que debuta como autora con este libro. Pero las similitudes de la obra, y la serie, con El Ministerio del Tiempo, la popular ficción creada por Javier Olivares y emitida durante cuatro temporadas por RTVE, y también disponible en HBO Max, van mucho más allá del título.

Y es que la trama de la nueva producción de la BBC también trata de un organismo o departamento secreto dentro del gobierno del Reino Unido encargado de reclutar agentes de distintas épocas de la historia para "solucionar problemas en el flujo temporal".

Ante esta nuevo caso, Timeless, una serie de NBC también plagió la trama original de El Ministerio del Tiempo, el guionista y cocreador de la serie original, Javier Olivares, ha mostrado su perplejidad en redes sociales.

"Sin cortarse un pelo. Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh", ha escrito en la red social haciéndose echo del tuit que citaba a la cuenta oficial de prensa de la BBC anunciando el proyecto The Ministry of Time.

"Imaginaos que hay una quinta temporada de El Ministerio del Tiempo y llega la BBC y nos denuncia por plagio. Se cerraría definitivamente el círculo", dice también con humor el guionista que asegura estar pasándoselo "pipa" con este tema y ha retuiteado numerosos mensajes al respecto.

La serie de la BBC está siendo escrita por Alice Birch guionista de series como Normal People o Inseparables y producida por A24, el estudio responsable de ficciones como Bronca, The Curse o Euphoria