¿En marcha la secuela de la mítica serie de animación de Batman de los 90?

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Parece que Warner está dispuesta a apostar por diferentes tipos de Batman. Surgen rumores de que el estudio está pensando en producir una secuela de 'Batman: La serie animada', la icónica ficción de los años 90, para HBO Max.

Según revelan Marc Bernardin y Kevin Smith, copresentadores de Fatman Beyond, la continuación está en las primeras etapas de producción. Como muchos fans saben, Smith es todo un referente del universo de los superhéroes, como también de los cómics.

"El rumor es que HBO Max está buscando realizar una segunda parte de 'Batman: La serie animada', quieren que sea una continuación", declaró Bernardin. "No estoy relacionado con ello, pero también he oído esto y me ha venido de personas de mucha confianza", añade Smith.

"Cuando me lo comentaron, me asusté y entonces lo volví a escuchar... Diría que un mes antes de que tú también me lo contases. Creo que es real, dudo que sea solo un rumor. Tampoco diría que pusieses la mano en el fuego, pero es una idea que no solo que se esté barajando, sino que ha venido y está más que en marcha", continuaba explicando Smith.

En caso llegue a confirmarse, cabe recordar que aún es un rumor sin fuente oficial, sería la segunda serie de animación original de DC para HBO Max tras 'Harley Quinn', personaje que, curiosamente, debutó en la mítica ficción de los 90, que tuvo un total de 4 temporadas y 85 episodios y es considerada un referente para el género de superhéroes, con varios Premios Emmy y nominaciones a los Annie.