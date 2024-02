La autora de El Ministerio del Tiempo de la BBC dice que no ha copiado la serie de TVE y todo es "coincidencia"

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días la BBC anunció que ponía en marcha un nuevo proyecto de ficción: una serie titulada The Ministry of Time basada en una novela, aún sin publicar, de Kaliane Bradley. Poco después, como no podía ser de otra forma, las similitudes no solo en el título, sino también en la trama, de la nueva obra con la serie El Ministerio del Tiempo de TVE, levantaron suspicacias más que fundadas. Pero, según la autora inglesa todo es fruto de "una desafortunada coincidencia".

"Mi novela debut, 'The Ministry of Time', que se publica este mes de mayo, es un trabajo original de ficción. Nunca he visto la serie de Televisión Española", se defiende la autora en declaraciones remitidas a El Confidencial recogidas por CulturaOcio en las que asegura que "los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia".

La autora británica respondía así a todas las voces que acusaron a su novela, y por extensión a su adaptación a cargo de la BBC, de plagiar el título y la idea de la serie española creada por Javier y Pablo Olivares cuyo primer capítulo vio la luz en 2015.

"Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh", escribió Javier Olivares en X después de conocer la noticia del anuncio del proyecto The Ministry of Time de la BBC.

Una serie cuyo guión corre a cargo de Alice Birch, guionista de series como Normal People o Inseparables, y que está producida por A24, el estudio responsable de ficciones como Bronca, The Curse o Euphoria