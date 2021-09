Así era el final alternativo de Los Bridgerton

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton se estrenó en 2020, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de Netflix y siendo, de hecho, la serie más vista de la plataforma atendiendo al número de horas de visionado. Y ahora que la segunda temporada prepara su lanzamiento, aunque no llegará hasta 2022, una actriz ha revelado la existencia de un final alternativo de la primera entrega.

Nicola Coughlan, quien dio vida a Penelope Featherington, lo desveló en el evento TUDUM. Aparentemente los creadores de la ficción no estaban seguros de si querían revelar la identidad de Lady Whistledown desde el principio. Existe una versión del final que insinúa que Cressida Cowper es la mujer detrás de los periódicos sociales.

"Se volvió a grabar en julio, por lo que habían filmado un final diferente. Iban a hacer que pareciera que era Cressida Cowper", reveló. Coughlan dijo que el equipo estaba considerando si revelaría su identidad en la temporada 1 o 2.

En el evento también se desvelaron las primeras imágenes de la segunda entrega. Ya se sabe que los nuevos episodios girarán en torno a la guerra entre Lady Whistledown y Anthony Bridgerton. "Llega una nueva temporada social llena de escándalos", ha adelantado la plataforma de streaming.

La serie contará con el regreso de Phoebe Dynevor, Jonathan Bailey, Harriet Cains, Bessie Carter, Ruth Gemmell o Florence Hunt, entre otros. Regé-Jean Page confirmó su salida de la serie, aunque no ha descartado hacer un cameo. En una entrevista con la edición británica de GQ le preguntaron al actor si el duque de Hastings podría aparecer de alguna manera. "¡Sabes que no podría decírtelo! ¿No es maravilloso ser sorprendido con algo que no sospechabas?", respondió.