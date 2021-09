Así conecta Misa de Medianoche con La maldición de Hill House y Bly Manor

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Misa de Medianoche, la última serie para Netflix de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor, plantea una nueva historia de terror que, al igual que sus dos anteriores trabajos que presentan nexos entre sí, también conecta de un modo sutil con los trabajos previos del cineasta.

Aunque en Hill House y Bly Manor las conexiones eran más obvias, ya que gran parte parte del reparto de la primera repitió en la segunda, en esta ocasión el vínculo entre las series de Netflix ha sido más difícil de captar. De hecho, ha sido una fan de la trilogía quien se ha percatado del guiño, que después Flanagan ha confirmado a través de Twitter.

En una secuencia del primer capitulo de Misa de Medianoche puede escucharse a una jueza que esta interpretada ni más ni menos que por Carla Gugino, quien dio vida en Hill House a la madre de familia, Olivia Crane, mientras que en Bly Manor encarnó a la narradora del relato.

@flanaganfilm did Carla Gugino voice the judge in Episode 1 of #MidnightMass pic.twitter.com/MCwo4KpBys