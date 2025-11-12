Smoker irrumpe en el nuevo clip de la temporada 2 de One Piece

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece desembarcará en Netflix el 10 de marzo de 2026. A modo de aperitivo, la plataforma de streaming ha lanzado un emocionante clip que revela el primer vistazo al musculoso vicealmirante de la Marina Smoker, el Cazador Blanco.

"Desde la neblina de los muelles de Loguetown... ¡La justicia llega rodando! ¡El capitán Smoker ya está aquí!", anuncia la cuenta de One Piece en X, acompañando al clip que arranca con una imponente figura al volante de un buggy que avanza hacia la orilla, dejando tras de sí un impresionante navío.

Es entonces cuando las imágenes descubren al conductor del vehículo: el capitán Smoker (Callum Kerr) entrando directamente para aparcar su coche y bajarse de él. Seguidamente, con pose chulesca, su chaqueta blanca de cuello verde, katana a la espalda y fumando dos puros al mismo tiempo, suelta firmemente sus órdenes. "¿Qué hacéis ahí parados? Sacad mi carga", espeta.

From the haze of Loguetown’s docks, justice rolls in! 🏍️ Captain Smoker has arrived! 😶‍🌫️⚓️ pic.twitter.com/dpa287L5Y9 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 12, 2025

Por si esto fuese poco, la cuenta de One Piece también lanzó una imagen de Tashigi. El personaje, al que interpretará Julia Rehwald en la temporada 2 de la serie de Netflix, no solo es la mano derecha de Smoker, también es una diestra luchadora con espada de la Marina de Loguetown que busca vengarse de Zoro.

Justice is knocking, Nakama!! ⚖️ No pirates that dare step into Loguetown make it past these two pillars of justice!! pic.twitter.com/kt92vxNMrt — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 11, 2025

En el manga y anime de Eiichiro Oda, Smoker es el principal antagonista del arco de Loguetown y un villano secundario en la trama de Marineford. No obstante, formó una alianza con Luffy y Trafalgar Law durante los eventos de Punk Hazard.

Y es que, a diferencia de otros marines, Smoker no se atiene a los ideales de la justicia absoluta bajo cualquier circunstancia, sino que se rige por su propia ética. De hecho, pese a su ruda apariencia, es alguien bastante justo y trata a sus subordinados con el mismo respeto que a sus iguales, y actúa del mismo modo a la hora de castigar a los criminales.

Los nuevos episodios de la ficción verán a Luffy, a quien encarna Iñaki Godoy, Nami y compañía viajando por el Grand Line, regalando a sus millones de fans uno de los arcos más aclamados de la obra original. Por tanto, es lógico pensar que la ficción muestre a los Sombreros de Paja atravesando Reverse Mountain, la singular montaña ubicada en Red Line donde confluyen las corrientes de los cuatro mares, encontrándose en la cima y formando un cauce descendente que permite el acceso al Grand Line.

"La épica aventura pirata en alta mar regresa con su segunda temporada, en la que los héroes se enfrentarán a adversarios más feroces y a misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja ponen rumbo a la extraordinaria Grand Line, una extensión legendaria donde el peligro y el asombro acechan a cada paso. En su travesía en busca del mayor tesoro del mundo, irán descubriendo islas insólitas y midiéndose a nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios de One Piece.

El reparto del proyecto contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Romero como Usopp, mientras que algunos de los muchos nombres que se unen al elenco son Mikaela Hoover (dará voz a Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).