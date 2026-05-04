Arranca el rodaje de la tercera y última temporada de Respira que promete grandes giros y sorpresas

Arranca el rodaje de la tercera y última temporada de Respira, serie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de Respira, el drama médico creado por Carlos Montero, ya ha comenzado. Y Netflix ha dado el pistoletazo inicial a la producción de forma oficial con un vídeo que muestra la primera lectura de guión de los nuevos capítulos y reacciones de su reparto encabezado por Najwa Nimri (La casa de papel), Aitana Sánchez-Gijón (Amarga Navidad) o Blanca Suárez (Las chicas del cable).

Las imágenes muestran al elenco durante la primera lectura en grupo del libreto de la nueva entrega de Respira. Entre las reacciones del elenco, destaca la de Manu Ríos (Élite), al descubrir que uno de los personajes de la serie ha dimitido de su cargo en el Joaquín Sorolla. A continuación, Belén Cuesta (La llamada) lee que su personaje ha sido propuesto para asumir uno de los puestos de responsabilidad en el hospital.

En otro momento, el intercambio entre Borja Luna (Cristo y Rey) y Nimri sube la tensión dramática con una frase contundente: "Y si para ello tengo que saltarme mis putos principios, lo voy a hacer por ti".

Además de Nimri, Sánchez-Gijón, Suárez, Ríos y Luna la nueva temporada de Respira está protagonizada por Xoán Fórneas (Antes de nós), Blanca Martínez (Mariliendre) o Pablo Alborán. Junto a ellos, en esta tanda de episodios se unen al reparto Asia Ortega (Hasta el cielo), Albert Salazar (El cautivo) o Nacho Fresneda (El reino). Completan el elenco Alfonso Bassave (Que Dios nos perdone), Ana Rayo (Compañeros), Macarena de Rueda (Solsticio), Marwa Bakhat o Claudia Traisac (La llamada), entre otros.

"En esta tercera temporada, la llegada como nueva gestora del hospital de la podcaster Judit Casat (Belén Cuesta), pondrá contra las cuerdas a todos los sanitarios y, sobre todo, a la presidenta Patricia Segura (Najwa Nimri). La lucha entre las cirujanas Jésica (Blanca Suárez) y Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) por la jefatura del servicio abrirá una brecha difícil de cerrar. Biel (Manu Ríos) tendrá que decidir entre Jésica y Lucía (Claudia Traisac) mientras aterriza en un nuevo departamento que despierta todos sus traumas del pasado.

Quique (Xoán Fórneas) descubrirá verdades muy duras sobre sí mismo después de que Jon (Pablo Alborán) evite todo contacto con él. May (Marwa Bakhat) verá peligrar su relación con Rocío (Macarena Rueda), esta vez por culpa suya... ¿Y Néstor (Borja Luna) y Patricia? ¿Se curará la presidenta? ¿Por fin admitirán lo que sienten el uno por el otro?", adelanta la sinopsis oficial de la última entrega de la serie dirigida por Carlos Ruano, Polo Menárguez y Marc Vigil.

Producida por El Desorden Crea, Respira está escrita por Carlos Ruano, Guillermo Escribano, Ruth García y Nach Solís. La ficción cuenta con Montero, Xacobe Sanz y Carlos Ruano como productores ejecutivos.