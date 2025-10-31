¿Habrá temporada 3 de Respira en Netflix?

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Netflix los ocho episodios de la segunda temporada de Respira, el drama médico creado por Carlos Montero. En esta ocasión, la entrega se centra en la privatización de la gestión del Hospital Joaquín Sorolla (el centro valenciano ficticio en el que se ambienta la serie), una transición repleta de dilemas y desafíos que pone a prueba a todo el personal. Y tras un desenlace repleto de tensión, lo que muchos se preguntan ahora es si habrá una tercera temporada.

"Ojalá", expresó Montero al ser preguntado sobre la posible continuación de la ficción en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "No sé, va a depender de vosotros", añadió riendo, dando a entender que el futuro de la serie se encuentra en las manos de la audiencia y dependerá de la recepción de esta temporada.

Responsable de series de largo recorrido y gran éxito, como Física o Química (que contó con siete temporadas originalmente) o Élite (cuya octava y última temporada se estrenó en Netflix el pasado 2024), no sería de extrañar que Montero ya tuviese en mente nuevas ideas para continuar la historia de Respira. De hecho, el mismo final de la temporada da pie a ello, dejando el destino de más de un personaje en el aire y con varias tramas, incluida la de Pablo Alborán, que debutaba como actor en la entrega, que retomar.

Hablando sobre lo que diferencia esta segunda temporada de la primera, el creador opinó que se centra "más en lo personal". "Conocemos más a nuestros médicos y a nuestros enfermeros y creo que hace que la serie sea un poquito más íntima sin perder la cosa esa trepidante que ya es marca de la casa", explicó.

"El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, un cambio que sacude los principios y convicciones de su equipo médico. Tras salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra el cáncer y estrechando lazos con Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez), por su parte, trata de recuperar la confianza que la caracteriza y no consigue decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos).

Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) podría encontrar en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro le obliga a tomar una decisión un tanto cuestionable. Y, por si fuera poco, la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), amenaza con desestabilizarlo todo aún más, si cabe...", reza la sinopsis oficial de la temporada 2.