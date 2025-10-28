Pablo Alborán debuta como actor en la temporada 2 de 'Respira': "Soy muy buen alumno, pero muy pesado"

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Respira, drama médico creado por Carlos Montero, aterriza en Netflix este viernes 31 de octubre. Y entre los nuevos rostros que se han unido a la entrega destaca el del cantante Pablo Alborán en su debut actoral, una experiencia que ha disfrutado pero que no ha estado exenta de desafíos ya que, como él mismo indica, es "muy buen alumno" pero también "muy pesado".

"Me han recibido muy bien, estoy muy feliz porque yo desde el primer día era como qué suerte tengo, qué bien, qué arropado me siento", ha revelado el artista malagueño en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, alabando a sus compañeros de reparto.

El cantante señala que podía compartir "todos los miedos" y que, cuando tenía alguna duda siempre podía "levantar el teléfono y que Xóan [Fórneas] tuviera la generosidad de brindarme su tiempo también fuera de rodaje". "Y luego Aitana [Sánchez-Gijón] pues es que yo la adoro de siempre y sentir que estoy al lado de alguien a quien admiras y encima te tratan con empatía y te tratan así, es muy guay", añade.

Por su lado, Sánchez-Gijón recuerda cómo Alborán traía consigo "inseguridades y miedos" que ella y el resto del reparto ya habían sufrido en la primera temporada, como la preocupación por las escenas con material médico.

"Yo sufría muchísimo porque estaba obsesionada con que eso saliera bien y que jamás en la vida ni con media vida podría llegar a que se pareciera a lo que hace un médico de verdad. Y luego, gracias a tener la experiencia de la primera temporada, me di cuenta de que no que no era para tanto, porque es la cámara quien lo va a contar", explica la intérprete, señalando que el cantante "llegó con esa inquietud" y le pudieron tranquilizar al respecto.

Al ser preguntado sobre si su faceta musical le ha ayudado de alguna manera a abordar la interpretación, el cantante (y ahora actor), empieza señalando que "en la música hay una parte mucho más íntima, mucho más introspectiva", que la interpretación también tiene, si bien en el primer caso es un "proceso muy solitario". Además, "se recogen muchas emociones", lo que le ha ayudado a entender a su personaje, Jon, y también el de los demás.

"Yo soy muy buen alumno, pero soy muy pesado también. Entonces quería entender claramente dónde llegaba, dónde me iba, qué es lo que pasaba, qué es lo que provocaba la llegada de Jon y la música es un ejercicio maravilloso de empatía, es un canal estupendo para conectar con la gente, con las emociones, con lo que te duele, con lo que quieres, con lo que te asusta... Y luego es un canal muy libre también, en donde todo es posible y en la interpretación como que he encontrado también esa libertad de poder abandonarme y entrar de lleno a quién es Jon", reflexiona Alborán.

Junto a Alborán, Sánchez-Gijón y Fórneas, completan el reparto de la segunda temporada de Respira Manu Ríos, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Alfonso Bassave, Borja Luna, Gustavo Salmerón, Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Rachel Lascar, Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros.