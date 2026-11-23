Arranca el rodaje de la temporada 2 de Se tiene que morir mucha gente, que se estrenará en 2027 en Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Se tiene que morir mucha gente, la serie creada por Victoria Martín, ha iniciado su rodaje con el regreso de Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Sofía Otero. La nueva entrega contará con un total de seis episodios y tiene previsto su estreno en Movistar Plus para 2027.

El anuncio se ha dado a conocer a través de un vídeo promocional en la cuenta oficial de Instagram de la plataforma. En el clip, las tres actrices y la creadora debaten sobre las exigencias del nuevo contrato de Otero, entre las que destaca sustituir a la protagonista de Su Majestad por un poni.

En ese momento, entra en escena la joven intérprete quien, haciendo gala de un gran carácter y desparpajo, comienza a criticar a todas las presentes. A Weissmahr la compara con Meryl Streep diciéndole que es "justo todo lo contrario"; a Martín le recrimina que esta temporada haga "un diálogo que no me dé vergüenza pronunciar"; asemeja la respiración de Castillo a la de un bulldog francés; y, por si fuera poco, también se mete con la cara de García. El vídeo concluye con Sofía haciéndose un selfie con todas ellas para subirlo a su perfil de Instagram.

"Han pasado unos meses, Bárbara, Maca y Elena continúan lidiando con los problemas de la vida adulta. Bárbara ha dejado las pastillas, pero el peso de su propia existencia termina por imponerse. Maca, está obsesionada con su ruptura mientras intenta sobrevivir a la precariedad laboral. Elena lidia con un bebé, una depresión postparto y un divorcio por firmar", adelanta la sinopsis de la producción.

Se tiene que morir mucha gente está creada por Martín y basada en su best seller homónimo. Sandra Romero (El castillo) dirige la serie junto a Victoria Martín y Nacho Pardo. La ficción tiene tres nominaciones en la 32 edición de los Premios Forqué (mejor serie y mejor interpretación femenina en serie de televisión para Castillo y García) y acaba de ganar el Premio InStyle en Serie 2026 a mejor guion.