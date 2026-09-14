Arraca el rodaje de Crimen en España, la nueva serie de Macarena García

MADRID 14, (CulturaOcio)

Crimen en España, la serie dirigida por Claudia Costafreda (Superestar) y creada por María Bastarós, ya ha comenzado su rodaje. La nueva producción original de atresplayer está protagonizada por Macarena García (La Mesías) y Belén Barenys (Autodefensa). La ficción sigue a Gema, una periodista de sucesos que se ve envuelta, junto a otra joven llamada Aina, en una dura espiral de violencia.

Junto a García y Barenys completan el reparto de la serie Ana Torrent (Tesis), Julián Villagrán (El Ministerio del Tiempo), Mónica Cruz (Un paso adelante), Adelfa Calvo (Los renglones torcidos de Dios), Milo Quifes (La bola negra), Jedet (Veneno), Daniel Ibáñez (Toda la verdad de mis mentiras) e Itsaso Arana (Las de la última fila), entre otros. Crimen en España cuenta con un total de cinco episodios y su rodaje se está desarrollando actualmente el localizaciones de Barcelona y contunará en Lanzarote.

"La periodista Gema (García), dedicada a los sucesos y en plena crisis vital, ve la oportunidad de crecer profesionalmente cubriendo el caso de unas adolescentes desaparecidas. En el pueblo de las niñas conoce a Aina (Barenys), una joven acosada por sus propios demonios. Juntas emprenden una huida hacia delante en la que vivirán desde dentro la relación entre España y la cobertura mediática de la violencia", adelanta la sinopsis del thriller.

Arranca el rodaje de ‘Crimen en España’, nueva serie original de @atresplayer protagonizada por Macarena García y Belén Barenys 🎬



📹 Gema, periodista de sucesos en plena crisis vital, ve la oportunidad de crecer profesionalmente cubriendo el caso de unas adolescentes… pic.twitter.com/vis5GGvJBl — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 14, 2026

Dirigida por Costafreda y creada por Bastarós, la ficción cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, y con Montse García Álvarez como directora de Ficción de Atresmedia.