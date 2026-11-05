Arranca el rodaje de Un perfecto extraño, serie de Disney+ con Patricia López Arnaiz, Lola Dueñas y Alberto San Juan

Arranca el rodaje de Un perfecto extraño, serie protagonizada por Patricia López Arnaiz, Lola Dueñas y Alberto San Juan - DISNEY+

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de Un perfecto extraño, la nueva serie española de Disney+. La ficción, que versará sobre una desaparición que sacude los cimientos de una familia, contará con un reparto estelar encabezado por Patricia López Arnaiz, Lola Dueñas y Alberto San Juan, ganadores de dos Goya cada uno.

"Lo que me atrapó de esta historia fue su capacidad para retratar la complejidad del ser humano, con todas sus contradicciones", ha indicado Manuel Martín Cuenca (El autor), director de Un perfecto extraño, en un comunicado.

A la hora de abordar su historia, el cineasta relata que quiso "contarla desde el suspense y la ambigüedad moral como un relato lleno de misterio y preguntas abiertas". La serie, un original de Hulu, supone el debut televisivo del director de otros filmes como Caníbal o La flaqueza del bolchevique. Además, Martín Cuenca también firma el guion junto con Lola Mayo (Día de caza).

UNA MISTERIOSA LLEGADA QUE REABRE VIEJAS HERIDAS

El reparto de Un perfecto extraño está liderado por Patricia López Arnaiz, ganadora del Goya a la mejor actriz por Los Domingos y también del premio a la mejor intérprete secundaria por Ane. Igual de destacada es la participación de Lola Dueñas, Goya a la mejor actriz por Yo, también y a la mejor intérprete de reparto por Mar adentro, y de Alberto San Juan, ganador del premio de la Academia al mejor actor protagonista por Bajo las estrellas y al mejor actor de reparto por Sentimental.

Completan el elenco de Un perfecto extraño, que estará compuesta por cuatro episodios, Blanca Soroa (Los domingos), Agustín Domínguez (El amor de Andrea) y Fidel González (El amor de Andrea).

"Juan (Agustín Domínguez), un joven de 17 años, reaparece tras cinco años desaparecido sin dar ninguna explicación. Ni sus padres (Alberto San Juan y Lola Dueñas) ni quienes le rodean saben qué le ha ocurrido durante su ausencia ni qué secretos esconde su silencio.

Mientras la inspectora al frente del caso (Patricia López Arnaiz) trata de reconstruir lo sucedido, el regreso de Juan reabre viejas heridas y despierta inquietantes dudas sobre su verdadera identidad", adelanta la sinopsis oficial de la serie.