Patricia López Arnaiz persigue al primer asesino en serie de España en el tráiler de Sacamantecas - BUENAVISTA CINE

MADRID 4, (CulturaOcio)

Tras su paso por la sección 'Proyección Especial' del Festival de San Sebastián, Sacamantecas, la película dirigida por David Pérez Sañudo (Ane, Los últimos románticos), se estrenará en cines el 6 de noviembre. El thriller, basado en hechos reales y ambientado en el contexto bélico de la Tercera Guerra Carlista, ha lanzado su primer tráiler.

El filme, situado en una época marcada por las guerras, arranca con el regreso de Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz). Decidida a esclarecer la muerte de su hermana, la protagonista toma las riendas de una peligrosa investigación que la conducirá hasta Juan Díaz de Garayo, el Sacamantecas (Antonio de la Torre) y considerado el primer asesino en serie de España.

El adelanto de este thriller, de casi un minuto de duración, comienza con la llegada de Ángela al entierro de su hermana. Allí la espera el personaje interpretado por Haizea Carneros, quien le confiesa: "No me dejaron ver el cuerpo. Dijeron que no podría soportarlo".

Después, otra mujer le describe los crímenes que azotan la ciudad, advirtiéndole que las víctimas han sido "todas mujeres" y, además, "asesinadas de la misma manera". A partir de ese momento, la protagonista se sumerge en una búsqueda de la verdad que pondrá en riesgo su propia vida. "Ellos tienen su guerra. Nosotras la nuestra", concluye de forma tajante dicha mujer mientras le apunta con un arma.

"Álava, finales del siglo XIX. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria. Ángela Berrosteguieta, hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo, un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Pío Pinedo, jefe de los alguaciles, se enfrenta a la falta de recursos en tiempos de guerra y a la presión de las autoridades, que prefieren ocultar la creciente ola de asesinatos", reza la sinopsis del filme.

Junto a López Arnaiz, de la Torre y Carneros, Sacamantecas está protagonizada por Josean Bengoetxea (Celda 211, Que Dios nos perdone) y el ganador de un Goya Eneko Sagardoy (Handía, Mi querida señorita).

Completan el reparto del filme, Luis Callejo, Urko Olazabal, Fernando Albizu, Miguel Iriarte, Isabel Gaudí, Erik Probanza y Mikel Losada. Rodada en Álava y Vitoria-Gasteiz, la producción histórica cuenta con batallas, persecuciones, acción, efectos especiales y más de 3.000 extras y especialistas.