Arranca el rodaje de Libre, comedia romántica inspirada en la música de Nino Bravo

Libre, comedia romántica inspirada en la figura de Nino Bravo, ya ha comenzado su rodaje en Valencia, Madrid y Málaga - ATRESMEDIA

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Libre, un homenaje a la figura de Nino Bravo dirigido por David Serrano (Voy a pasármelo bien), ya ha comenzado su rodaje. La comedia sigue a un joven inadaptado en busca de su lugar en el mundo y tiene previsto su estreno para 2027.

"Libre es una película que quiere reconciliarnos con la vida. Una historia sobre las segundas oportunidades, sobre cómo incluso los que lo tienen más difícil siempre pueden encontrar una luz al final del túnel", apunta Serrano en un comunicado. El director define la película como una "comedia romántica" muy distinta a lo habitual, que es "más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida".

En este punto, la producción destaca que Libre no pretende ser un biopic, tampoco es un musical al uso, sino un relato de redención, de amor improbable y de segundas oportunidades. Una historia que celebra la música, la diferencia y el valor de la vulnerabilidad y que rescata a Nino Bravo no desde la nostalgia, sino desde el presente.

La producción, que se rueda durante las próximas semanas en Valencia, Madrid y Málaga, está protagonizada por Alberto San Juan (Mientras duermes) dando vida a Nino Bravo, Secun de la Rosa (Aída), Nuria Herrero (Toc Toc), Óscar Lasarte (La cena) y Ricardo Gómez (Toda la verdad de mis mentiras). Además, cuenta tambien con los artistas musicales Jan Serra (El 47), Lorena Calero (Gypsy en el Soho) y Lina de Sol, debutante en la actuación cinematográfica.

UN LEGADO INMORTAL

"Nino Torrent lleva años intentando encontrar su lugar en el mundo, pero no lo consigue. A sus 25 sigue viviendo con sus padres y con sus miedos, y solo escuchar a Nino Bravo consigue hacer que se olvide de sus problemas. En plena crisis de identidad, su camino se cruza con el de Clemen, quien también lucha por mantenerse a flote en su propio naufragio. Juntos, entre torpezas, charlas interminables y canciones, descubren que no estaban tan solos como ellos pensaban", adelanta la sinópsis oficial del filme.

La presencia de Nino Bravo en la película no es solo un homenaje, sino una herramienta narrativa que conecta pasado y presente. Su música, todavía vigente, permite acercarlo a nuevas generaciones, refuerza la idea de que su legado trasciende el tiempo y sigue resonando con fuerza en el presente.