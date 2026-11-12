Archivo - Arranca el rodaje de Mosquito, la serie de Disney+ protagonizada por Nicholas Hoult y Daisy Edgar-Jones - PHIL LEWIS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Mosquito, la nueva serie original de Disney+, ha iniciado oficialmente su rodaje. Creada por Tony McNamara (The Great, Pobres criaturas) protagonizada por Nicholas Hoult (Superman, Nosferatu) y Daisy Edgar-Jones (Sentido y sensibilidad, Indomables) esta comedia dramática de seis episodios supone el reencuentro profesional entre el guionista y Hoult tras el éxito de The Great.

El arranque de la producción, que está dirigida por Matthew Moore (Outlander: Sangre de mi sangre) se ha dado a conocer a través de un vídeo promocional publicado por la cuenta oficial de Disney+ UK en X.

En el clip, los dos actores protagonistas aparecen en una sala sosteniendo unos papeles mientras intentan deshacerse de un molesto mosquito. Tras golpear la mesa para atraparlo, dejan los papeles al descubierto revelando que la producción ya está en marcha.

Hear that? 🦟 Mosquito is officially in production with Nicholas Hoult and Daisy Edgar-Jones.



A brand new comedy-drama from Tony McNamara, the award-winning writer of The Great & Poor Things. pic.twitter.com/FhGGSTwsGJ — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) November 10, 2026

UN MATRIMONIO AL DESCUBIERTO POR CULPA DE UN MOSQUITO

La ficción gira en torno a Ed (Hoult) y Kate (Edgar-Jones), una pareja de recién casados cuya vida cotidiana empieza a desmontar las apariencias que muestran. A raíz de la intromisión de un pequeño mosquito, los secretos del matrimonio comenzarán a salir a la luz.

Para Lee Mason, vicepresidente de ficción de Disney+ para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), "es un privilegio contar con un equipo tan extraordinario, tanto delante como detrás de las cámaras, ahora que ha comenzado el rodaje. Estoy deseando que el público de Disney+ y Hulu descubra el maravillosamente absurdo universo creado por Tony".

Por su parte, la productora ejecutiva Marian Macgowan y el creador y showrunner McNamara, comparten ese mismo optimismo ante el arranque: "Estamos encantadísimos de hacer Mosquito para Disney+, Hulu y 20th Television. Con Nicholas y Daisy al frente y acompañados por este extraordinario reparto, no podríamos estar más ilusionados".

El reparto de Mosquito se completa con Kyle Soller (Andor) como Hunter, su impaciente medio hermano que deberá compartir con él el negocio familiar al que ha dedicado su vida; Phoebe Fox (Task) en el papel de Gail, prima de ambos, doctoranda en Antropología y compañera de confianza; Francis Magee (Rose of Nevada) como Viktor, un veterano empleado de la empresa con cuentas pendientes; Belinda Bromilow (Los Rose) da vida a Agnes, la jefa de Kate. A ellos también se suman intérpretes como John Macmillan (La Casa del Dragón) como Brian, Liv Hill (La infamia) como Georgie, Phoebe Campbell (La casa del dragón) como Cressida, Akshay Khanna (Matabot) como Will, Bamshad Abedi Amin (Kill Jackie) como el director de tesis doctoral de Gail y Den Rasaq como otro de los rivales de Kate en el trabajo