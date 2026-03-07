¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Outlander En Movistar Plus+? - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Doce años después de su estreno en 2014, Outlander llega a su fin. La serie protagonizada por Caitríona Balfe y Sam Heughan culminará con su octava entrega que, compuesta de diez episodios, mostrará el retorno de Claire y Jamie a Fraser's Ridge, que no estará exento de adversidades. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada final de Oulander en Movistar Plus+?

Tras dejar atrás la Guerra de Independencia, Jamie y Claire regresan al cerro Fraser donde se encuentran con nuevos colonos y con los cambios que su comunidad ha experimentado durante los años en los que estuvieron ausentes luchando por la causa americana. Los Fraser pronto descubren que dejar la guerra atrás no es tan fácil como ellos creían y se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante aún, qué sacrificarían por permanecer juntos.

En cuanto al horario del estreno, el primer capítulos de la nueva temporada de Outlander, titulado El alma de un rebelde, estará disponible en Movistar Plus+ a las 00:25 horas de la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de marzo. Los nueve episodios restantes verán la luz en la plataforma semanalmente, quedando así el calendario de estreno de la octava entrega de la serie:

- Episodio 1: 8 de marzo de 2026

- Episodio 2: 15 de marzo de 2026

- Episodio 3: 22 de marzo de 2026

- Episodio 4: 29 de marzo de 2026

- Episodio 5: 5 de abril de 2026

- Episodio 6: 12 de abril de 2026

- Episodio 7: 19 de abril de 2026

- Episodio 8: 3 de mayo de 2026

- Episodio 9: 10 de mayo de 2026

- Episodio 10: 17 de mayo de 2026

Esta última temporada de la ficción toma como base el final del octavo libro de Outlader 'Written in My Own Heart's Blood' (2014), el noveno 'Go Tell the Bees That I Am Gone' (2021) íntegramente y el décimo 'A Blessing for a Warrior Going Out', que su autora Diana Gabaldon aún no ha publicado. No obstante, el final de la serie no será el mismo que el de la saga literaria.

Junto a Caitríona Balfe como Claire Fraser y Sam Heughan como Jamie Fraser, completan el reparto de Outlander temporada 8 Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como Young Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Frances Tomelty como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock, como Amaranthus Grey, figura nueva en la saga.

La octava entrega de Outlander está producida por Sony Pictures Television, con Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Caitríona Balfe y Sam Heughan como productores ejecutivos.