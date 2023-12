Apocalíptico y burlón tráiler de Fallout, la serie que llegará a Prime Video el próximo año

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

"Del estudio que ha traído de The Boys y los paquetes con entrega rápida"... llega Fallout, la serie de Prime Video basada en la popular saga de videojuegos que ha presentado su primer tráiler. Un adelanto cargado de violencia y acción pero también con mucha ironía y sentido del humor que pone encima de la mesa las líneas maestras de la ficción que se estrenará el próximo 12 de abril de 2024.

Al ritmo del apacible temazo del legendario Nat King Cole, I don't want to see tomorrow, en sus dos minutos y medio el primer tráiler completo de Fallout muestra algunos de los escenarios y personajes más emblemáticos de la franquicia como el cadavérico cazarrecompensas The Ghoul, la Hermandad del Acero, el misterioso Wasteland o el refugio conocido como Vault 33.

Además, en su tramo final el avance también incluye algunos flashbacks que muestran cómo se desató el apocalipsis nuclear que arrasó el mundo y lo convirtió en el páramo desolador en el que se ambienta Fallout.

"Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento", señala la sinopsis oficial de Fallout.

Jonathan Nolan y Lisa Joy se encargan de la producción ejecutiva a través de Kilter Films. Además, Nolan dirige los tres primeros episodios de esta épica serie. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son los productores ejecutivos, guionistas y showrunners de Fallout.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (Los odiosos ocho), y Aaron Moten (Hacia la libertad). El resto del elenco incluye a Moisés Arias (El rey del barrio), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Inseparables), Annabel O'Hagan (Ley y orden: unidad de víctimas especiales) y Xelia Mendes-Jones (La rueda del tiempo).