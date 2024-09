Los Anillos de Poder desata la polémica con un beso incómodo en el 2x07

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su séptimo episodio, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder casi ha finalizado su segunda temporada. Y aunque lo más importante del penúltimo capítulo sin duda ha sido el asedio a Eregion y la épica lucha entre elfos y orcos al pie de sus murallas, quizá el detalle más polémico sea uno que nada tiene que ver con la guerra. Se trata del inesperado beso que comparten dos de los personajes principales, extraño por dos circunstancias clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio anterior, Adar decidía mantener a Galadriel con vida, afirmando que más adelante les sería de utilidad. Y efectivamente, en la séptima entrega Elrond detiene a su ejército al ver prisionera a la elfa y accede a parlamentar con el líder de los Uruks... Aunque no llega a aceptar su trato.

El personaje de Sam Hazeldine promete perdonar la vida a Galadriel si Elrond le entrega Nenya, el anillo blanco de los elfos que esta le confió. No obstante, en anteriores episodios la elfa ya le había hecho prometer que no antepondría su vida a la misión y Elrond se niega, pidiendo poder despedirse de ella antes de irse.

"Perdóname", le dice el elfo a Galadriel. "Vence", responde ella. Entonces, Elrond se inclina y, tomándole la cara, la besa, un gesto ante el que ella parece tan asombrada como gran parte de la audiencia. Tal y como se descubre más tarde, en ese momento de cercanía, Elrond aprovecha para darle a la guerrera un broche con el que posteriormente será capaz de liberarse de sus cadenas... Por lo que el beso, probablemente, fuese solo una distracción para enmascarar el intercambio.

Estratagema o no, muchos fans de la obra de J.R.R. Tolkien se han sentido incómodos ante esta muestra de afecto romántico entre los personajes. Y es que, tal y como se ha mencionado en algún momento en la serie, Galadriel está casada, aunque su marido, Celeborn, lleva desaparecido años. Según apuntó la serie, la elfa cree que quizá esté muerto, pues jamás regresó tras tomar partido en la Guerra de las Grandes Joyas, un conflicto que en la Primera Edad enfrentó a los elfos contra el primer Señor Oscuro, Morgoth, para recuperar los Silmarils de Fëanor.

Por otro lado, según lo escrito por Tolkien la relación entre Galadriel y Elrond es cercana en un futuro... pero no porque vivan un romance sino porque Elrond acaba casándose con la hija de Galadriel y Celeborn, Celebrían. De esta unión nacería Arwen, a quien puso rostro Liv Tyler en la trilogía de Peter Jackson y que, tras la derrota de Sauron en la Tercera Edad, se casaría a su vez con Aragorn, que fue interpretado en las películas por Viggo Mortensen.

yeah they are cute and this was a goodbye chaste kiss but, it's still weird asf cause did you all forget that elrond will become her son in law???

he basically kissed his future mother in law😭#theringsofpower • #ringsofpowerpic.twitter.com/57IpM7AA2A