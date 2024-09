Los Anillos de Poder: ¿Por qué los anillos de elfos y enanos no vuelven invisible a su portador?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está centrando gran parte de su trama en la forja de las 19 alianzas que, junto con el Anillo Único que se creará en Mordor, forman parte del plan del malvado Sauron para dominar la Tierra Media y todos sus habitantes. No obstante, y a pesar de su importancia en la obra de J.R.R. Tolkien, los poderes que otorgan los anillos no quedan por el momento demasiado claros y muchos fans se preguntan por qué las joyas no hacen desaparecer a sus portadores, como sí lo hacía el anillo Único con Frodo en la trilogía de El Señor de los Anillos, o como ha ocurrido en el quinto capítulo con la herrera elfa Mirdania.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si algo hay que tener en cuenta, especialmente en esta segunda temporada de la ficción, es que portar un anillo de poder no está exento de consecuencias. Estos objetos fueron ideados por Sauron como instrumento para corromper y manipular a quienes los llevasen* Y, con todo, sus primeras creaciones no tuvieron exactamente el efecto deseado.

En primer lugar, el Señor Oscuro no llegó a tocar y así corromper los tres anillos de los elfos, por lo que Galadriel, Círdan y Gil-Galad son capaces de usarlos para restaurar la luz de Lindon. Por otro lado, aunque Sauron sí participó activamente en la forja de los siete anillos de los enanos, por el momento no parecen haber convertido al rey Durin III en una simple marioneta... pero la joya ha influido en su carácter de otra manera, potenciando su irascibilidad y codicia.

Y a estas alturas de la ficción de Prime Video, la única vez que se ha visto a un anillo tornar a alguien invisible ha sido durante la creación de los Nueve. Así, Mirdania, una de las aprendices de Celebrimbor desaparece súbitamente al probarse una de las sortijas, teniendo una terrible pero reveladora visión del mundo oculto en la que distingue la verdadera forma de Sauron... aunque sin saber que pertenece a Annatar. De la misma manera, Frodo, en La comunidad del anillo, atisba a los Nazgul cuando se pone el Anillo único, desapareciendo a la vez de la vista de sus compañeros.

Según apunta ScreenRant, el acceso al mundo oculto con el tiempo corrompe y aunque podría ser que en principio Sauron introdujera la capacidad de los nuevos anillos de transportar allí a su portador como un fallo para manipular a Celebrimbor y que ayudara en su forja, también es posible que decidiese mantener esa característica como un método de control más, visto que no ejercía uno absoluto sobre los elfos y enanos.

Uno de los efectos de los anillos de los hombres precisamente sería atar su vida a la de Sauron y poco a poco dejarían de tener un cuerpo material para habitar como espectros en el mundo oculto.