Los Anillos de Poder: ¿Cómo sabe Adar que Halbrand es Sauron?

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Adar es uno de los personajes originales de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, lo que le hace en cierto modo imprevisible, ya que incluso los fans de las obras de J.R.R. Tolkien no saben cómo se desarrolla y culmina su historia. Como autoproclamado padre de los 'Uruks', la principal motivación de Adar en la temporada 2 ha sido matar a Sauron, una misión que quiere llevar a cabo para liberar a sus hijos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILER))

Esta motivación culminará en el Asedio de Eregion, un punto clave en la línea temporal de la Segunda Edad de El Señor de los Anillos que comenzó oficialmente en el episodio 6 de Los Anillos de Poder. Mientras Adar intenta forjar una alianza con Galadriel para derrotar a Sauron, el protagonista sabía que Sauron operaba bajo la apariencia de Halbrand. Dado que Adar no conocía este dato al final de la temporada 1, los fans se preguntan en qué momento descubrió la identidad verdadera de Halbrand.

Todo apunta a que Adar no descubrió que Halbrand era Sauron hasta que el villano llegó a Eregion para crear los Anillos de Poder de enanos y hombres. La razón de esto se debe al hecho de que Halbrand era prisionero de Adar en Mordor en el primer episodio de la temporada 2 de Los Anillos de Poder. Como ya se constató entonces, Adar está empeñado en matar a Sauron, una hazaña que habría sido mucho más fácil mientras Halbrand estaba encadenado en su campamento... de haber sabido que bajo la apariencia de desterrado rey de los hombres del sur se escondía realmente el señor oscuro.

Asesinar a Sauron mientras estaba encerrado era una alternativa mucho más fácil que empezar la guerra en Eregion, lo que significa que Adar definitivamente no conocía la verdadera identidad de Halbrand en ese momento. Aunque no se ha mostrado demasiado a Adar entre el primer y el sexto capítulo, probablemente descubrió que asediar Eregion beneficiaría a Sauron. Esto, unido a la información obtenida en sus conversaciones con Galadriel, llevaron a Adar a descubrir la identidad de Halbrand como Sauron.

¿MANIPULÓ SAURON A ADAR?

Según ha ido revelando poco a poco las trazas maestras de su plan, Sauron probablemente tenía la intención de que, antes o después, Adar descubriera la verdad. Tal y como señala Galadriel al final del sexto capítulo, el villano quiere que Adar asedie Eregion. De esta manera, la manipulación de Celebrimbor por parte de Sauron puede pasar desapercibida mientras los elfos de Eregion defienden la ciudad de Adar y sus legiones de Uruk... y además podría luego destronar al propio Adar (que ya encuentra ciertas reticencias entre los suyos) para asumir el control del ejército de los orcos. Y es que... Sauron necesita un ejercito y, tarde o temprano, los uruks estarán a su servicio.

Adar no estaba seguro de si Sauron realmente había regresado al comienzo de la temporada 2 de Los Anillos de Poder, y estaba tomando como verdad la palabra de Halbrand de que Sauron estaba en Eregion. Si Adar comenzó a desconfiar de Halbrand, es posible que el asedio de Eregion no hubiera tenido lugar. Sin embargo, si Adar descubre que Halbrand es Sauron sabiendo que el Señor Oscuro está en Eregion, el ataque no cederá, ya que Adar finalmente tiene la confirmación de que el objeto de su venganza está vivo. Por lo tanto, para que las manipulaciones de Sauron salgan según lo planeado, lo mejor es que Adar descubra su identidad.

LAS DOS GRANDES PISTAS SOBRE LA IDENTIDAD DE SAURON

Respecto a cómo Adar descubrió exactamente la identidad de Halbrand, había dos pistas principales. La primera llegó en la temporada 1 durante la historia de origen de Mordor de Los Anillos de Poder. Durante la Batalla de las Tierras del Sur, Halbrand arrincona a Adar y lo derriba de su caballo. Mientras Halband ataca a Adar, le pregunta: "¿Te acuerdas de mí?".

Esto deja caer que existe una historia entre ambos, concretamente el momento en el que Adar intentó asesinar a Sauron. Podría darse el caso de que Adar reflexionara sobre estas palabras durante estos capítulos de Los Anillos de Poder y llegara a la conclusión de que Halbrand es Sauron.

La segunda pista es más sutil. En esta segunda temporada, Halbrand libera a un huargo después de domesticarlo usando sus poderes oscuros, y el huargo luego mata al sirviente de Adar, Waldreg. A pesar de que no se muestra la escena en la que encuentra el cuerpo de Waldreg y el huargo desencadenado, Adar probablemente habrá deducido que Halbrand había usado algún tipo de artes oscuras para lograr esto. Estas pistas podrían haber influido en que Adar descubriera la identidad de Sauron en la temporada 2, preparando el terreno para su futuro enfrentamiento.