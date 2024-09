Los Anillos de Poder: ¿Puede Sauron controlar los Balrog?

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se va acercando a su fin. Y aunque Sauron parece estar concentrado en supervisar la forja de las restantes sortijas bajo la forma de Annatar, el episodio 6 ha revelado que su ira podría dirigirse en cualquier momento hacia Khazad-dûm, en cuyas profundidades aguarda algo temible que está destinado a ser la perdición de los enanos... que ya han demostrado cierta insubordinación hacia el villano.

En el sexto capítulo de la segunda temporada de Los Anillos de Poder, Celebrimbor pide a Annatar que se ocupe de conseguir más mithril para forjar los nueve anillos de los hombres y es que el herrero elfo no tiene el metal necesario para elaborar las alianzas. Así, el presunto Señor de los Dones acude a Khazad-dûm, dispuesto a convenir en cualquier precio en pago por el valioso metal.

"No hay nada que debatir. Ya lo he decidido. La respuesta es no. Por favor, trasladar mis disculpas al señor Celebrimbor", dice el Durin III que se niega a llegar a un acuerdo, despidiendo a Annatar con las manos vacías. Lo hace no por desconfianza hacia el supuesto elfo, como la que exhibe su hijo el príncipe, sino por codicia ya que espera, en un futuro, poder obtener mayores beneficios de su desesperación.

Tras la negativa, Sauron parece enojarse... pero solo por un instante. Antes de que nadie de los presentes pueda notar su ira o decepción, recompone su rostro, no sin antes echar una heladora mirada a una de las antorchas del salón del trono del rey, que aviva su llama para dejar que en ella se adivine la figura del Balrog que habita en las profundidades de la montaña.

Esta visión parece indicar así que el Señor Oscuro conoce la amenaza que mora en las profundidades de Khazad-dûm y el daño que puede causar e incluso abre la posibilidad de que Sauron pueda ejercer cierto control sobre él.

En la obra de J.R.R. Tolkien, los Balrogs eran originalmente Maiar (seres espirituales o Ainur de la misma naturaleza de Sauron y menor rango que los Valar) corrompidos por Morgoth/Melkor, el primer Señor Oscuro y maestro de Sauron. Estos demonios de fuego obedecían a Morgoth, así que algunos podrían pensar que su lealtad estará también con su sucesor... Y desde luego Sauron es lo suficientemente osado como para creerlo. Además, la serie ya ha mostrado que el personaje de Charlie Vickers tiene cierta influencia sobre los monstruos, ya que en el flashback del episodio 1 la bestia marina que hacía naufragar su barco huía de él.

No obstante, los fans de Tolkien señalan que, mientras que Morgoth era un Valar, y por tanto un ser superior a los Balrogs, Sauron es tan solo un Maiar... Es decir, en teoría un igual en rango a estos espíritus, por lo que su autoridad sobre ellos no estaría tan clara. Eso sí, los escritos de Tolkien también apuntan a que Mairon 'El Admirable', nombre original de Sauron antes de ser corrompido por Melkor/Morgoth era el más poderoso de los servidores del primer señor oscuro y uno de los Maiar de mayor poder.

LA CAÍDA DE KHAZAD-DÛM

Independientemente de que Sauron pueda o no controlar al Balrog de Khazad-dûm para castigar o manipular a los enanos, lo que está claro es que es consciente de su potencial destructivo. Aquellos conocedores de la obra de Tolkien, o incluso de las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, sabrán que esa criatura que por el momento no se ha dejado ver demasiado será finalmente la causa de la caída del reino enano y la misma bestia a la que se enfrente años después Gandalf en La comunidad del anillo, cuando la compañía atraviese una deshabitada Moria (nombre por el que se conoce también a la mina del enano).

Y es que no es ningún secreto que este Balrog, despierto a causa de la búsqueda de mithril, provocará tarde o temprano la caída de la orgullosa morada enana. Aunque en teoría esto no debe suceder hasta el reinado de Durin VI, en la Tercera Edad, parece ser que las decisiones del actual rey Durin III están sellando ya el destino de Moria e incluso podría ser que la ficción de Prime Video opte por precipitarlo.

Ya sea Sauron el instigador o no, no sería extraño que en Los Anillos de Poder el Balrog se hiciese con Khazad-dûm antes de lo que establece el canon, de hecho, no sería la primera vez que la serie lo rompe para favorecer la narrativa. En todo caso, y puesto que el demonio ya aparecía en la primera entrega de la ficción, parece seguro esperar que tenga un importante papel que jugar en esta o próximas temporadas.