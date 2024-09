Los Anillos de Poder: ¿Por qué Adar y los orcos traicionan a Sauron?

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder arranca en su primer episodio con un flashback que explora el pasado de Sauron y, sobre todo, su caída justo cuando iba a tomar el lugar de su maestro, el primer Señor Oscuro, Morgoth. Así, la nueva entrega de la ficción muestra un importante evento que ya se mencionó en la primera temporada, la traición de Adar, arrojando más luz sobre la motivación del líder de los orcos.

"Siempre tras una derrota, la sombra adquiere una nueva forma y vuelve a crecer. Morgoth ya no está, nos deja solos y sin amparo, pero hoy empieza una nueva era conmigo, vuestro nuevo señor", proclama Sauron ante una multitud de orcos en la fortaleza de Forodwaith, en la primera escena de la segunda temporada de Los Anillos de Poder.

Este flashback está situado en el albor de la Segunda Edad, tras el final de la Guerra de la Cólera y la derrota de Morgoth, el primer gran villano y representación del mal en la mitología de J.R.R. Tolkien, un Valar que se rebeló contra sus hermanos y Eru, su creador. Y si bien Sauron fue un Maiar tentado y corrompido por Morgoth, lo cierto es que no perseguía los mismos objetivos que su maestro.

Así, mientras que el primer Señor Oscuro quería destruir la Tierra Media y buscaba tener una creación propia, Sauron ansiaba dominar las mentes de todas las criaturas y perfeccionar el mundo ya creado. Por esto, cuando Morgoth cae y su discípulo busca ocupar su lugar, es obvio que no será para continuar su labor sino para iniciar una nueva, algo ante lo que los orcos no se muestran especialmente receptivos.

Y es que, aunque hay varias teorías sobre su origen, la más extendida es que los orcos fueron creados por Morgoth a partir de elfos torturados y corrompidos, como burla a estos. Son una raza totalmente distinta a las otras de la Tierra Media y, tal y como señala Sauron, nunca serán aceptados. No obstante, mientras que el villano piensa que puede convertirlos en "salvadores" del mundo, no estaba en la mente de su creador que pudiesen llegar a convivir nunca en paz con otras criaturas y ellos tampoco parecen pensarlo.

Vistas las diferencias entre los dos señores oscuros, no es de extrañar que los orcos no acepten alegremente el nuevo rumbo que se les impone. Así, Adar, aquel al que los orcos llaman "padre", no duda en traicionar a Sauron ante el descontento de sus "hijos", apuñalándole con la corona que le iba a poner sobre la cabeza y dejándolo a merced de las sanguinarias criaturas.