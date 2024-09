Los Anillos de Poder 2x05: ¿Quiénes son Eärendil, Tuor y Beren que menciona Sauron?

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Al contrario de lo que ocurría con la Trilogía del Anillo dirigida por Peter Jackson, que adaptaba fielmente las tres novelas homónimas de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no sigue ningún libro concreto del autor, pero sí se basa en su legendarium y los apéndices, construyendo una historia nueva a partir de las leyendas que explican la mitología de la Tierra Media.

Así, la ficción de Prime Video está plagada de referencias a la obra del ilustre profesor de Oxford, difíciles de entender para los que no estén familiarizados con la misma. Y en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie se menciona a tres personajes, Eärendil, Tuor, y Beren que, si bien no aparecen en pantalla, son figuras de gran importancia en la historia de la Tierra Media.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo titulado Palacios de Piedra, Sauron, bajo la cada vez menos amable y más ladina apariencia de Annatar, trata de convencer a Celebrimbor de que deben forjar anillos para los hombres. Y es que en el plan del villano entran un total de 20 anillos: 3 para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los humanos y Uno, el suyo, "para gobernarlos a todos".

No obstante, aunque Celebrimbor celebra la utilidad de los anillos de los elfos y de los enanos, se muestra reacio a otorgar tanto poder a los hombres, que no son de fiar, y prefiere dar su obra por terminada, sin dar su brazo a torcer aun cuando Annatar argumenta que son la raza que más está sufriendo por el ascenso de Mordor. "Son culpables de gran parte de su desgracia. Me han informado de que fueron los hombres del sur los que ayudaron a Adar en su conquista", expone el herrero elfo. "Solo algunos", le replica el otro.

"No podemos dar anillos a los hombres, el riesgo de corrupción es muy grande. Los problemas que pudiéramos resolver no serían nada comparado con los que se podrían crear", explica el personaje de Charles Edwards. Ante esto, el Señor Oscuro le da la razón, aunque sin cejar en su empeño. "Sí. Tienes razón. Por supuesto. Los hombres son seres de gran fragilidad, pero cuando cae la oscuridad siempre hay alguien que se alza y reluce. Eärendil, Tuor, Beren, hijo de Barahir", alega Annatar.

La mención de estos ilustres personajes, como ejemplo de que existen hombres de fiar, parece hacer dudar por un momento a Celebrimbor y es que realmente se trata de tres importantes figuras en la historia de la Tierra Media. Tres héroes humanos en la lucha contra la oscuridad.

BEREN

Empezando por el personaje más antiguo de los mencionados, Beren es especialmente conocido por ser parte de una de las mayores historias de amor de la obra de Tolkien. Y es que este fue un hombre que se enamoró de una elfa llamada Lúthien, hija del rey Doriath Thingol, quien, desaprobando la unión de ambos, exigió al humano que le entregara un Silmaril a cambio de su mano.

Ahora bien, los legendarios Silmarils, gemas de inmensa belleza creadas por Feänor, estaban en poder del Señor Oscuro Morgoth, incrustados en su misma corona. Para acometer la imposible misión de recuperar una de las gemas, Beren pidió ayuda al elfo Finrod Felagund, hermano de Galadriel, a quien su padre Barahir había ayudado hacía años.

Esa primera misión fracasó y Finrod murió, pero Beren finalmente conseguiría hacerse con uno de los Silmarils con la ayuda de Lúthien. Más tarde, él también moriría, pero los Valar le permitieron resucitar para vivir una vida mortal junto a su amada.

TUOR

Tuor e Idril son una de las tres parejas conocidas en la historia de la Tierra Media compuestas por un hombre y una elfa, siendo las otras dos, las formadas por Beren y Lúthien y Aragorn y Arwen. Tuor fue un humano que, por orden del Valar de los mares, Ulmo, fue a la ciudad de Gondolin para advertir al rey Turgon del peligro de Morgoth.

Aunque Turgon, predecesor de Gil-galad como Alto Rey no hizo caso de las advertencias, sí permitió a Tuor quedarse en la ciudad e incluso desposar a su hija, Idril. Cuando Gondolin cayó, Tuor ayudó a salvar innumerables vidas.

EÄRENDIL

Eärendil fue el hijo de Tuor e Idril y padre de Elrond, gran líder de los elfos y Elros, fundador de Númenor. Eärendil navegó hasta Valinor para pedir ayuda a los Valar contra Morgoth, siendo el primer mortal conocido en pisar las Tierras Imperecederas. Los Valar aceptarían y gracias a su participación en la Guerra de la Cólera, el Señor Oscuro fue derrotado.

Eärendil, que solo era medio elfo recibió de los Valar, para sí y para su familia, el don de poder escoger entre vivir su vida como humano o como elfo. Él y su mujer decidieron pertenecer al linaje de los elfos, al igual que su hijo Elrond pero Elros optó por pasar el resto de sus días como hombre mortal.