Ane Gabarain y Nora Navas se odian en Las Vecinas, nueva comedia de atresplayer que ya ha comenzado su rodaje

Ane Gabarain y Nora Novas se odian en Las Vecinas, nueva comedia de atresplayer que ya ha comenzado su rodaje - ATRESMEDIA

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Las Vecinas, nueva serie original de Atresplayer, ya ha iniciado su rodaje. La ficción sigue a Josefina y Teresa, dos vecinas con más de una década de conflictos que llegan hasta los tribunales y que estarán interpretadas por Ane Gabarain y Nora Navas.

"En Las Vecinas el juicio es una lucha por la verdad que acaba preguntándose qué es la verdad", adelantan Natàlia Boadas y Almudena Monzú, creadoras de la ficción, en un comunicado. Las guionistas también destacan el trabajo del reparto que "ha aceptado el reto de subirse a la montaña rusa emocional que es esta guerra de relatos, donde el campo de batalla es una sala de vistas".

Junto a Gabarain (20.000 mil especies de abejas) y Navas (Dolor y gloria), Las Vecinas completa su elenco con Laura Weissmahr (No matarás), Ana Rujas (La desconocida), Marian Álvarez (Sordo), Manolo Solo (Una quinta portuguesa), Carlos González (La bola negra), Lorena López (Custodia repartida), Raquel Pérez (Aquí no hay quien viva) y Roger Casamajor (Hamburgo) en los papeles más destacados.

DEL AMOR AL ODIO HAY UN SOLO PASO

La ficción narra la compleja relación entre dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian. Un conflicto que se alarga durante diez años, llevándose por delante a la comunidad de vecinos y a sus propios familiares, hasta que llega a los tribunales.

Es en el juicio cuando, durante sus testimonios, Josefina y Teresa viajan a un pasado en el que "parecían destinadas a encontrarse", según adelanta la sinópsis oficial. "Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor", completa el avance.

Producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la ficción está creada por las mencionadas Natàlia Boadas (Superestar) y Almudena Monzú (Pubertat) y dirigida por la propia Monzú junto a Javier Ferreiro (Mariliendre).