Ahsoka: ¿Es ESE JEDI un fantasma de la Fuerza?

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Si los tres primeros episodios de Ahsoka habían presentado la historia, en el cuarto todo ha arrancado definitivamente. La nueva serie de Star Wars ha puesto su foco en el posible regreso del Gran Almirante Thrawn. Para ello hace uso de algunos personajes nuevos y otros muy conocidos. A este grupo se ha unido uno más, lanzando una gran duda.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el desenlace del capítulo, Ahsoka es derrotada por Baylan Skoll y cae al mar del planeta Seagol desde un acantilado. Pero, cuando despierta, no está en el agua o en la costa, sino en un lugar muy diferente, el Mundo entre Mundos. Este paraje místico ya apareció por primera vez en Star Wars: Rebels. Sin embargo, lo más llamativo es que la protagonista no está sola.

"Hola, Chulita", proclama una voz. "¿Maestro?", responde ella, sorprendida. "No esperaba verte tan pronto", contesta él. En ese momento, Ahsoka se gira y a quien ve es nada menos que a Anakin Skywalker. Pero surge un interrogante, puesto que la serie transcurre en un momento en el que el prodigioso Caballero Jedi ya ha muerto.

En Star Wars, los Jedi son capaces de regresar después de la muerte como fantasmas de la Fuerza. Esa podría ser la explicación de por qué Anakin se le ha aparecido a Ahsoka. Sin embargo, los fantasmas de la Fuerza están cubiertos por un aura mística de color azul. Y en la escena final del cuarto capítulo de la serie, Anakin tiene la apariencia inalterada, parece estar vivo.

Esto abre dos posibilidades. Por un lado, es posible que Anakin entrase en algún momento al Mundo entre Mundos antes de convertirse en Darth Vader. En Ahsoka, su look es el mismo que el que tiene en Star Wars: Ep. III - La Venganza de los Sith antes de caer al Lado Oscuro. Si en aquel momento el Jedi accedió a esta dimensión, ha podido encontrarse con la Ahsoka del presente (de su futuro) estando ambos vivos.

El Mundo entre Mundos conecta todo el espacio-tiempo a través de portales, por lo que puede emplearse para viajar y alterar el pasado o el futuro. Eso hizo Ezra Bridger al salvar a Ahsoka de, precisamente, Vader. Puede que Anakin ahora haya hecho lo mismo para salvar a su antigua padawan de su muerte tras la batalla con Skoll.

Si Anakin no es un fantasma de la Fuerza, sino que es su versión anterior a convertirse en Darth Vader, lo más probable es que no sepa nada sobre lo que le depara el destino. Por tanto, Ahsoka deberá tener mucho cuidado si no quiere cambiar el pasado para siempre.

Pero, quizás, Anakin sí que sea un fantasma de la Fuerza. El Mundo entre Mundos es una dimensión alejada de la terrenal. Además de conectar todos los momentos del tiempo, quién sabe si también conecta la vida con la muerte. En ese caso, los fantasmas de la Fuerza podrían presentarse ante los vivos con su apariencia normal y no con esa aura azulada.

Esa posibilidad también es real, dado que Anakin ya ha aparecido antes como fantasma de la Fuerza. Después de morir en la segunda Estrella de la Muerte al sacrificarse para acabar con el Emperador Palpatine y salvar a su hijo, se le presenta a Luke, acompañado de Obi-Wan y Yoda, en la luna de Endor. No sería de extrañar, por tanto, que haga lo mismo con Ahsoka.

Las dudas quedarán sin respuesta hasta el quinto episodio de la serie, el cual volverá a estar dirigido por el mismísimo Dave Filoni. El director creativo de Lucasfilm fue quien creó a Ahsoka en el año 2008 y quien ha escrito toda la nueva serie. En consecuencia, parece que ha querido ser él mismo quien se encargue del capítulo más emotivo del proyecto. El episodio se estrena en Disney+ el miércoles 13 de septiembre.