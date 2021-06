Una actriz de Jupiter's Legacy revela un gran spoiler de la 2ª temporada tras la cancelación

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Con los fans de 'Jupiter's Legacy' todavía digiriendo la cancelación de la serie basada en el cómic homónimo de Mark Millar. El que solo vaya a ver un spin-off que expanda el universo de los superhéroes, ha hecho que varias tramas y cliffhangers de la fallida primera temporada hayan quedado sin respuesta, como el destino de Raikou, el cual ha sido revelado por su actriz, Anna Akana, en redes sociales.

La superheroína protagonizaba uno de los cliffhangers más sonados de los ocho primeros episodios. Al final de la temporada, Raikou era brutalmente asesinada por su propio padre, Brainwave (Ben Daniels), después de que ella se enterase que estaba intentando conspirar contra Utopian y tras haberle intentado chantajear.

Era un giro inesperado, que los fans no esperaban. Ahora bien, la propia Akana ha revelado que, realmente, la superheroína no había muerto y que su destino iba a aparecer en la segunda temporada.

So gutted that Jupiter's Legacy wasn't a renewed for a 2nd season. I guess it's now fine to spoil that Raikou actually isn't dead - she created a mind palace, akin to Walter, in order to convince him she was no longer a threat. But for now - RIP Raikou & team!