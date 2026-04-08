Actriz de El cuento de la criada reaparece en Los testamentos y los fans enloquecen: "Así es como encajan las piezas" - HULU

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ los tres primeros episodios de Los testamentos, la serie basada en el libro homónimo de Margaret Atwood. La ficción se ambienta años después de los eventos de El cuento de la criada y ha sorprendido a los fans trayendo de vuelta a un personaje clave de la saga.

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

Elisabeth Moss, que dio vida a June Osbourne a lo largo de las seis temporadas de El cuento de la criada, no solo ejerce de productora ejecutiva en Los testamentos, sino que también reaparece en el primer capítulo retomando su icónico personaje en un cameo tan inesperado como celebrado por los seguidores.

La escena sigue a Daisy (Lucy Halliday) por las calles de su Toronto natal mientras June la observa desde la distancia, en segundo plano. Más adelante, la serie revela que Daisy forma parte de Mayday, el grupo de resistencia clandestino que combate el sistema de Gilead desde dentro, y al que también pertenece June.

El productor ejecutivo Warren Littlefield explicó a TheWrap cómo se gestó el regreso y el peso que debía tener: "El personaje de June está arraigado en el alma de Lizzy. Para ella, no desprenderse de June es como decir: 'Sí, la honro y quiero mantener su presencia'. Pero Lizzie -que además es una productora ejecutiva con un talento extraordinario- pensaba: 'No podemos pasarnos'. Eso es lo que intentamos equilibrar... Da miedo dejarla marchar y no tenerla ahí como nuestro timón".

LA HIJA DE JUNE, EN EL FOCO

La nueva serie narra el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead, entre las que se encuentra Hannah/Agnes (Chase Infiniti), la hija de June. "Al llegar al final de El cuento de la criada, algunos de los objetivos de June como personaje se habían cumplido", señaló el showrunner Bruce Miller, añadiendo que otros quedaron frustrados y otros siguen pendientes, como el "destino de su hija".

"Por mucho que Los testamentos trate sobre Hannah/Agnes, también trata sobre esa fuerza externa que intenta ayudar, que intenta inmiscuirse", argumentó Miller, subrayando que, aunque en el libro June no aparece demasiado hasta el final, "su influencia está presente todo el tiempo". Littlefield apuntó en la misma línea: "Hay momentos importantes a lo largo de estos diez episodios en los que pensamos: 'Vaya, June. Así es como encaja el rompecabezas'. Pero no abusamos de eso, para que el público sienta que su compromiso con Los testamentos sigue vigente".

UN GRAN CAMBIO RESPECTO AL LIBRO

En la novela original de Atwood, Hannah -rebautizada luego como Agnes- es hija de June y Luke, mientras que Daisy es en realidad Nichole, la hija menor de June y Nick. Sin embargo, Miller confirmó que, debido a la diferencia de edad entre ambas al final de El cuento de la criada, Daisy no es Nichole en esta adaptación.

"No es Nichole, pero en todos los demás aspectos quiero que se perciba como una figura filial, de modo que June tuviera con ella una relación de ese tipo. Por eso era muy importante para mí introducirla desde el principio y sentar las bases de su relación", explicó el realizador.