Rosalía, sobre su incorporación a Euphoria: "Estoy intentando no olvidar mis frases"

La tercera y última temporada de Euphoria llegará a HBO el próximo año. Y entre sus nuevos fichajes se encuentra el de la cantante española Rosalía que debutará como intérprete en la ficción protagonizada por Zendaya. Un reto ante el que se muestra cauta pero muy ilusionada.

"Estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles", ha comentado la artista, en declaraciones durante su paso por la alfombra azul de la Met Gala. "Estoy aprendiendo. Intentando divertirme, jugar, improvisar", señaló en referencia a su papel en la ficción creada por Sam Levinson, que rueda ahora sus nuevos capítulos.

Rosalía ya tanteó el cine por primera vez en 2019 con un fugaz cameo en la película dirigida por Pedro Amodóvar Dolor y gloria. Euphoria supondrá su debut como intérprete.

La noticia de su incorporación al reparto de la serie se anunció junto a la de otros dos nuevos fichajes: Marshawn Lynch (Bottoms) y Kadeem Hardison (Un mundo diferente). Desde entonces, Sharon Stone (Instinto básico), Asante Blackk (This Is Us) y Lucy Punch (Amandaland) se han incorporado también al proyecto.

"Euphoria ha sido mi serie favorita de los últimos años y no podría estar más contenta y agradecida de actuar junto a todos estos compañeros que admiro tanto y de contribuir con mi granito de arena para hacer realidad la visión de Sam", afirmó Rosalía cuando se anunció su fichaje en la serie.

La temporada 3 de Euphoria, producida en colaboración con A24, llevará a los personajes fuera del instituto por primera vez, con un salto temporal de cinco años en la trama. Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi retoman sus papeles en esta nueva entrega, que ya ha empezado su rodaje en Los Ángeles y cuyo estreno está previsto para el año que viene, cuatro años después del final de la segunda temporada.