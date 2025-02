Rosalía ficha por la temporada 3 de Euphoria

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Euphoria comenzó su rodaje hace pocos días y se espera que llegue a Max en algún momento de 2026. Sam Levinson vuelve a estar al mando de una nueva entrega de la serie protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer. Ahora, se ha confirmado que Rosalía será una de las nuevas integrantes del reparto de los nuevos episodios.

La cuenta oficial de la ficción anunció el fichaje de la cantante española junto a otros nombres entre los que destacan el del exjugador de fútbol americano Marshawn Lynch y el del actor Kadeem Hardison. Esta no será la primera ocasión en la que Rosalía se adentre en la industria audiovisual, pues ya participó en una escena de Dolor y Gloria, el filme de Pedro Almodóvar.

NEW CAST: GRAMMY Award winner ROSALÍA; Super Bowl Champion Marshawn Lynch (Love Hurts, Bottoms, Thursday Night Football); SAG Awards nominee Darrell Britt-Gibson (She Taught Love, Judas and The Black Messiah, Barry); NAACP Image Award winner Kadeem Hardison (Criminal, The Chi, A…