VÍDEO: Taylor Swift explica por qué no actuará en el descanso de la Super Bowl 2026

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

En su reciente paso por The Tonight Show, Taylor Swift, que hace apenas unos días lanzaba su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, ha revelado si le ofrecieron realmente actuar en el descanso de la Super Bowl 2026, que finalmente contará con Bad Bunny como gran estrella, desmintiendo un rumor que atribuía su rechazo a falsas razones.

En el programa, Jimmy Fallon sacó a relucir que se decía que había rechazado una oferta para ser la estrella del espectáculo porque no tendría los derechos sobre las imágenes de la actuación. La cantante negó este rumor, asegurando que su relación con Roc Nation (compañía que se encarga de programar el espectáculo) y su fundador, Jay-Z, era buena y dio a entender que en ningún momento hubo una propuesta formal sobre la mesa.

"Jay-Z siempre se ha portado muy bien conmigo, nuestros equipos [de negocios] se llevan muy bien. A veces llaman y preguntan: '¿Qué opina ella sobre...?'. Y no se trata de una oferta oficial ni de una conversación en una sala de juntas, sino más bien de '¿Qué opina ella al respecto en general?'", explicó Swift.

.@taylorswift13 addresses rumors that she turned down the Super Bowl Halftime Show 👀 #TaylorOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/ZPFIpozZ1J — The Tonight Show (@FallonTonight) October 7, 2025

"Y siempre podemos decirles la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo", añadió la cantante, revelando el verdadero motivo por el que no habría querido actuar en la Super Bowl. Cabe recordar que la artista anunciaba hace semanas su compromiso con la estrella del fútbol americano Travis Kelce, cuyo equipo podría (o no) llegar a la final.

"[El fútbol americano profesional] es como un ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Durante toda la temporada, estoy pendiente de lo que hace en el campo. ¿Te imaginas que él está ahí fuera todas las semanas, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, tan exigente y tan intenso, y yo estoy ahí diciendo: 'Me pregunto cuál debería ser mi coreografía'?", prosiguió.

En todo caso, Swift remarcó que aquello no tenía "nada que ver con Travis", ya que a él "le encantaría que lo hiciera" y expresando que se encuentra demasiado centrada en el juego y su prometido.