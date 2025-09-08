VÍDEO: Emotivo tributo a Ozzy Osbourne de Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud y Nuno Bettencourt en los MTV VMAs 2025

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La gala de los MTV VMAs 2025, en la que Lady Gaga se proclamó como gran ganadora, incluyó también un emotivo tributo al líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, que murió de un ataque al corazón el pasado 22 de julio a los 76 años. El homenaje fue presentado por el propio hijo del artista y contó con la actuación de Steven Tyler y Joe Perry (líder y guitarrista de Aerosmith respectivamente) y con Yungblud y Nuno Bettencourt, que honraron la memoria de la estrella del rock con un repertorio de sus canciones más emblemáticas.

"Estoy seguro de que le haría increíblemente feliz ver a estos grandes músicos continuar con su legado y ayudar a inspirar a la próxima generación de rockeros", expresó Jack Osbourne en un vídeo proyectado antes de la actuación, en el que aparecía rodeado de sus cuatro hijas. "En palabras de nuestro papá: ¡Vamos a volvernos locos!", terminaba diciendo la familia.

Jack Osbourne and the grandkids of Ozzy Osbourne kicks off the tribute show with a special message live at VMAs tonight.



Ozzy Osbourne, forever in our hearts. pic.twitter.com/Pjju5zeKk5 — Rock'n Roll of All (@rocknrollofall) September 8, 2025

El compositor y cantante Yungblud comenzó el tributo interpretando uno de los éxitos en solitario de Osbourne, 'Crazy Train', continuando luego con un tema de Black Sabbath, 'Changes'. Tras esto, Tyler cantó 'Mama, I'm Coming Home' acompañado por su compañero de Aerosmith en la guitarra, con Yungblud uniéndosele en un potente final, al grito de "¡Ozzy para siempre!".

Osbourne se subió al escenario por última vez junto a sus compañeros de Black Sabbath a comienzos de julio, en Birmingham, apenas unas semanas antes de su fallecimiento. La leyenda del metal murió de un ataque al corazón y llevaba mucho tiempo luchando contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019.

Al conocer la noticia de su muerte, muchas fueron las estrellas que le rindieron homenaje. Así, Aerosmith publicaba un comunicado en el que el grupo se declaraba "desolado" por el fallecimiento de su "hermano en el rock" y "una voz que cambió la música para siempre". Yungblud también honró la memoria del artista agradeciendo su influencia y publicando una foto del momento en que le había regalado un colgante con una cruz, devolviéndole un gesto que antes había tenido con él.