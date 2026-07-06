Tráiler de Don't Look Back In Anger, el documental sobre el regreso de Oasis que se verá en cines

El documental de Oasis dirigido por Steven Knight presenta su primer tráiler: "Va a ser una locura" - DISNEY

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Don't Look Back In Anger, el documental sobre la gira de reunión de Oasis, ha lanzado su primer tráiler. El filme, que corre a cargo de del productor y director Steven Knight, creador de Peaky Blinders, se estrenará en cines el 11 de septiembre y que llegará a Disney+ a finales de año.

"Es que no me veo compartiendo el escenario con Liam. No lo veo", dice Noel en el arranque del adelanto de apenas un minuto de duración y que intercala fugaces imágenes del público entregado durante la gira Oasis Live '25 con planos de los músicos preparando sus actuaciones y de sus multitudinarios conciertos donde, tal y como aventuran, se desató el "caos".

Además de la gira mundial de 2025, que agotó todas las entradas, la película también explora el impacto emocional que el regreso de los hermanos Gallagher tuvo en la cultura global. Esta perspectiva única incluye también primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

"LA HISTORIA DE CÓMO LA MÚSICA UNE GENERACIONES"

"Creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y la genialidad de dos personas excepcionales", ha señalado Knight sobre el documental que define como "la historia de cómo la música y la composición pueden unir generaciones, culturas y países y, en una época de rencor y división, darnos a todos una razón para tener esperanza".

Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de Magna Studios. Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now) y Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man). Además, el largometraje cuenta con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar James Mather (Top Gun: Maverick) y Tarn Willers (La zona de interés).