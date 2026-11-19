Taylor Swift resucita una de sus canciones más icónicas en los CMA Awards - CONTACTO

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

A pesar de que no se llevó el premio al que estaba nominada, el galardón a mejor sencillo del año, la presencia Taylor Swift ha marcado la 60.ª edición de los Country Music Awards. La cantante se ha subido al escenario para interpretar I Knew It, I Knew You, su canción para la banda sonora de Toy Story 5 y por la que estaba nominada, pero ha sorprendido fusionándola con uno de los temas más icónicos de su etapa country: Our Song.

Swift ha apelado así a la nostalgia volviendo a actuar en los premios después de 13 años desde la última vez que lo hizo y resucitando esta mítica canción de su álbum debut, lanzado en 2006 y que marcó sus inicios en el country. Más adelante, la artista evolucionaría hacia el pop con sus posteriores trabajos, pero el country fue el género que la catapultó a la fama.

Además, la acompañó en el escenario la leyenda del country Keith Urban tocando el banjo. Swift estaba nominada en esta edición de los premios a sencillo del año por su canción para Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, pero acabó alzándose con el galardón Ella Langley por su tema Choosin' Texas.

TAYLOR SWIFT, UNA CARRERA MUY LIGADA AL COUNTRY

A lo largo de su trayectoria, Swift ha estado nominada en los CMA hasta en 26 ocasiones. La primera vez que asistió a la gala fue en 2006, y un año después ganó su primera estatuilla, el Horizon Award.

Además, desde que a sus 19 años se alzara con el galardón a artista del año en 2009, aún hoy sigue siendo la cantante más joven en recibir este premio. La última vez que actuó en la gala fue en 2013, año en que cantó su tema Red junto a Vince Gill y Alison Krauss.