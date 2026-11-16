Los récords de Rosalía, Taylor Swift y Beyoncé en los Grammy 2027

Rosalia holds her record 5 awards in the Press Room at the 27th Annual Latin Grammy Awards held at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada.,Image: 1152235560, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Rosalia - HUMBERTO SERVIN/CLASOS.COM.MX / ZUMA PRESS / EUROP

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Uno de los aspectos más llamativos de las nominaciones a los Grammy de 2027 es el enorme protagonismo femenino. El foco lo han acaparado tres artistas de diferentes géneros musicales: Taylor Swift, Beyoncé y Rosalía. Las tres han hecho historia al pulverizar distintos récords con sus candidaturas en los considerados Oscar de la música.

Con sus nueve nominaciones gracias a su álbum LUX, Rosalía se posiciona como la segunda artista más nominada de esta edición, solo por detrás de RAYE con 11 nominaciones a los Grammy. La catalana, que acaba de proclarse hace escasos días como triunfadora absoluta en los Grammy Latino con seis galardones, ha batido un récord histórico al convertirse en la artista española con más candidaturas a los Grammy en un mismo año gracias a su álbum LUX.

Por otra parte, Beyoncé ha vuelto a hacer historia al convertirse en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones a estos premios. El pasado 4 de julio, Beyoncé lanzó 'Morning Dew (Donk)', tema inédito hasta ahora, coincidiendo con los preparativos para celebrar el 20.º aniversario de B'Day, su segundo álbum de estudio. En 2023, Beyoncé se convirtió en la artista con más premios Grammy de la historia al sumar cuatro galardones en una misma edición y elevar a 32 su total de victorias.

Con esta hazaña, Beyoncé superó el récord de 31 premios Grammy que ostentaba desde 1997 el director de orquesta Georg Solti. Un año después, se convirtió en la artista con más nominaciones de todos los tiempos, gracias a las 11 candidaturas que recibió por Cowboy Carter, elevando a 99 su total de nominaciones y situándose por delante de Jay-Z, con quien hasta entonces compartía el récord histórico de 88 candidaturas. En 2025 sumó otros tres premios, elevando a 35 su cifra total de galardones.

TAYLOR SWIFT, 63 NOMINACIONES Y 14 PREMIOS GRAMMY

Por su parte, Taylor Swift también ha dejado una huella histórica en los Grammy. La cantante ostenta el récord de mayor número de premios a Álbum del Año, con cuatro victorias por Fearless (2010), 1989 (2016), Folklore (2021) y Midnights (2024), superando así a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, que consiguieron este reconocimiento en tres ocasiones cada uno.

A este hito podría sumar otro en la próxima edición: su nominación de 2027 por The Life of a Showgirl la convierte en la segunda artista de la historia, después de Kendrick Lamar, en conseguir cinco nominaciones consecutivas a Álbum del Año por cinco álbumes de estudio consecutivos. Además, con las cinco nominaciones de esta edición, Swift alcanza las 63 candidaturas y acumula ya 14 premios Grammy.