Shakira hace historia en los MTV al ser la primera sudamericana en recibir el MTV Video Vanguard

La 40.ª edición de los premios MTV VMA (MTV Video Music Award) se celebró en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, con dos mujeres como grandes triunfadoras: Taylor Swift, la más galardonada con nueve premios de los once a los que estaba nominada, y Shakira que se convirtió en la primera artista sudamericana en recibir el Video Vanguard Award, una de las mayores distinciones de los premios de MTV.

Al recoger el galardón que recibió de manos de Wyclef Jean, la cantante colombiana dijo que su deseo era "compartir este premio con mis fans" que "siempre me apoyan en las buenas y en las malas". Entre los anteriores galardonados con el Video Vanguard Award figuran Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, LL Cool J, Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Timberlake y Missy Elliott. David Bowie, The Beatles y el director Richard Lester compartieron el honor en la primera edición de los VMA en 1984.

En su discurso de agradecimiento, Shakira dio las gracias en primer lugar a MTV "por ser una parte tan importante de mi carrera desde que tenía sólo 18 años". "Quiero dar las gracias a las personas que han desempeñado un papel clave en mi trayectoria en el ámbito visual. Amigos, amigos muy queridos y socios creativos sin los que simplemente no puedo vivir".

Shakira continuó con un recuerdo a sus padres e hijos a los que agradeció por "animarme y hacerme sentir que mamá puede hacerlo todo". La colombiana concluyó su discurso con una frase dedicada a sus millones de fans: "Siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a librar todas mis batallas".

Antes de recoger el galardón, la cantante ofreció una épica actuación de cerca de 10 minutos, un medley con el que repasó los grandes éxitos de sus más de 30 años de carrera. Un popurrí musical en el que no faltaron himnos como She Wolf, Te Felicito, Whenever, Wherever, Hips Don't Lie o su último éxito, Music Sessions Vol. 53, su colaboración con Bizarrap.

Este año, Shakira obtuvo cuatro nominaciones en los VMA, entre ellas mejor colaboración, mejor canción latina (dos nominaciones en esta categoría) y artista del año. En 2000 se llevó a casa su primer galardón de la cadena al ganar el premio internacional del público.