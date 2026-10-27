Archivo - Jay-Z toma el testigo de Bad Bunny y actuará en la Super Bowl 2027 - BONNIE BRITAIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La Super Bowl 2027 se disputará el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y ya se ha dado a conocer el artista que encabezará el espectáculo del descanso, tomando el testigo de Bad Bunny. Tras años produciendo el espectáculo a través de Roc Nation, Jay-Z será la estrella de esta edición.

"Desde Reasonable Doubt hasta subirme al escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido todo un viaje", expresó el rapero en un comunicado, según recoge Variety. "Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad", añadió.

Roc Nation, la empresa fundada por Jay-Z, lleva colaborando con la NFL desde 2019, asesorando y ayudando a producir los espectáculos de la liga, incluido el famoso descanso de la Super Bowl. El artista relató que le había dicho al comisionado de la NFL, Roger Goodell, que si eso tenía que ver con que él actuase podían "dar por terminada" la conversación.

"Cuando llegamos por primera vez a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, solo tuve una petición: que Jay-Z subiera él mismo al escenario algún día, cuando le pareciera el momento adecuado", ha asegurado por su lado Goodell en un comunicado. "No podría estar más emocionado por que los aficionados de todo el mundo disfruten del talento artístico, la creatividad y el impacto cultural que aportará al escenario de la Super Bowl", indicó.

JAY-Z TOMA EL TESTIGO DE BAD BUNNY, QUE ENCABEZÓ LA PASADA EDICIÓN

Oliver Schusser, vicepresidente de música y contenidos internacionales de Apple, señaló que "el impacto de Jay-Z en la cultura musical mundial es tan profundo como innegable". "Hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con él estos últimos años para llevar a algunos de los artistas más emocionantes y prolíficos del mundo al escenario del espectáculo del descanso de la Super Bowl, y estamos encantados de que él mismo suba a ese escenario este año", explicó, mostrándose convencido de que "va a ser un espectáculo increíble".

El anuncio de que Jay-Z encabezará el espectáculo llega justo después de una gira conmemorativa de aniversario celebrada este año, Jay-Z 30, que comenzó el pasado mes de mayo y terminó el pasado fin de semana. Ganador de 25 premios Grammy, el rapero se une así a la lista de artistas que han amenizado el descanso de la Super Bowl a lo largo de los años, sumándose al ya mencionado Bad Bunny, que encabezó la actuación del año pasado (lo que le valió su primer Emmy), y otros nombres como Kendrick Lamar, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Justin Timberlake, Jennifer Lopez y Shakira, por mencionar solo algunos.