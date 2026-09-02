Profanan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood

Profanan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama - CONTACTO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

A una semana del fallecimiento de Dolly Parton, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de la artista ha sido objeto de vandalismo, quedando su nombre rayado y prácticamente ilegible. La estrella ya está siendo reemplazada y estará lista este viernes 4 de septiembre.

Varias personas han publicado fotos y vídeos en los que se puede apreciar los graves desperfectos que ha sufrido la estrella de Parton.

Además, una mujer compartió en Threads de Instagram un vídeo relatando cómo se encontró la estrella de la cantante y actriz completamente rayada cuando pasó por allí para dejar unas flores. "Alguien decidió hacer esto unos 10 minutos antes de que llegáramos", asegura, mostrando una foto del estado en que se la encontró.

"Cuando llegamos, un conserje estaba limpiando y nos contó que una mujer había dado patadas a las velas y luego, con los fragmentos de una de ellas, había rayado la estrella. Después vino un hombre y se llevó las flores que había allí", relata en el pie de foto de la publicación.

Who on earth did this to Dolly Parton's star on the Hollywood Walk of Fame? 😠



I am beyond upset.



A woman named Lore Corona posted a video on social media on Monday. She said she and her daughters were visiting Dolly Parton's star and planned to leave flowers but discovered it… pic.twitter.com/s94v7mucHG — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) September 1, 2026

Ana Martínez, portavoz de la Cámara de Comercio de Hollywood, ha declarado al medio TMZ que tenían previsto reparar la estrella de Parton este martes 1 de septiembre debido a unas grietas que presentaba. Sin embargo, el lunes por la noche los fans empezaron a compartir en redes el estado en que se encontraba la estrella.

LA ESTRELLA DE PARTON EN EL PASEO DE LA FAMA YA ESTÁ SIENDO REEMPLAZADA

El Hollywood Historic Trust, organismo encargado del mantenimiento y la reparación de las estrellas del Paseo de la Fama, ha compartido una foto de las reparaciones que se están llevando a cabo, asegurando estar "orgullosos de honrar el legado de Dolly Parton con el reemplazo de su estrella" e informando de que estará lista para visitarse este viernes 4 de septiembre.

La estrella de Parton se incluyó en el Paseo de la Fama en 1984 y se encuentra en el número 6712 de Hollywood Blvd. La artista falleció a los 80 años tras una "breve batalla con el cáncer", según reveló la revista People.