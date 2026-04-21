Madonna denuncia el robo del mítico traje que usó en Coachella y ofrece una recompensa: "Forman parte de mi historia"

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MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Madonna ha revelado que el vestuario que lució el viernes 17 de abril durante su aparición sorpresa en Coachella junto a Sabrina Carpenter ha desaparecido y ha pedido ayuda para localizarlo. La artista, que reapareció en el escenario principal del festival dos décadas después de su recordada actuación en el mismo, ha ofrecido una recompensa a quien facilite la devolución de las prendas.

"Estoy en lo más alto desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II al lugar donde comenzó!", escribe la legendaria cantante en su historia de Instagram, donde celebra la actuación antes de explicar el contratiempo.

Madonna afirma que "ese regreso al origen fue muy especial hasta que descubrí que las piezas vintage que llevé habían desaparecido: mi vestuario, rescatado de mis archivos personales, con la chaqueta, el corsé, el vestido y el resto de las prendas". "No son solo ropa, forman parte de mi historia", señala la intérprete de 67 años, que desvela que "también han desaparecido otros objetos de mis archivos personales de aquella misma época".

MADONNA OFRECE UNA RECOMPENSA

La cantante apela al público para tratar de recuperar el conjunto y el resto de objetos extraviados. "Espero y rezo para que alguna persona de buen corazón encuentre estas piezas y se ponga en contacto con mi equipo en Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón", expresa en el mensaje, tras el que comparte imágenes de las prendas desaparecidas.

Sobre el escenario, Madonna, que se ha unido a la segunda temporada de la aclamada comedia The Studio, recordó que hace veinte años actuó en Coachella para promocionar Confessions on a Dance Floor. Varias de las prendas que llevaba en esta ocasión procedían precisamente de aquella etapa y habían sido recuperadas de aquel vestuario original.