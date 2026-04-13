Sabrina Carpenter pide perdón por llamar "raro" un grito tradicional árabe en el Coachella 2026 - CONTACTO

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Sabrina Carpenter se ha disculpado tras la polémica generada por su reacción a una zaghrouta, un grito agudo de celebración típico de la cultura arabe, en su concierto del 10 de abril en el Coachella 2026. El momento se propagó con rapidez en redes sociales y ha llevado a la artista a responder en X a una publicación que la acusaba de haber menospreciado "un cántico árabe cultural" y de mostrarse "insensible e islamófoba".

"Mis disculpas, no vi a esta persona con mis propios ojos y no pude oírla claramente. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no tuvo mala intención. ¡Podría haberlo GESTIONADO mejor! Ahora sé qué es una Zaghrouta. A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los gritos de alegría", ha escrito la cantante de Espresso y Taste en X.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

La controversia se produjo cuando, tras interpretar Please Please Please y sentarse al piano para presentar la siguiente canción, Carpenter creyó haber escuchado a una asistente haciendo canto tirolés. "Creo que he oído a alguien haciendo yodel. ¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta", dijo la cantante.

Cuando la fan le respondió que formaba parte de su cultura, Carpenter replicó que "¿Esa es tu cultura, hacer canto tirolés?". Después, al escuchar que se trataba de "una llamada de celebración", la artista zanjó el intercambio con otra frase que intensificó la crítica. "¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro", preguntó Carpenter, equiparándolo por error a Burning Man, el festival anual del desierto de Nevada célebre por la quema de una gran figura de madera.

Sabrina Carpenter está sendo criticada após tirar sarro de fã que fez um 'zaghrouta', som com a boca para simbolizar alegria na cultura árabe e africana, durante show no Coachella.



A fã explicou que era algo da sua cultura, mas mesmo assim foi chamada de estranha pela artista. pic.twitter.com/KttJfiMy34 — POPTime (@poptime) April 11, 2026

La controversia llegó en una actuación concebida como uno de los grandes espectáculos de la jornada inaugural de Coachella. Carpenter interpretó un repertorio de 20 canciones con material de Man's Best Friend y Short 'n Sweet en un show que ella misma describió como el más ambicioso de su carrera. La cantante apostó por una puesta en escena repleta de cameos y referencias al imaginario clásico de Hollywood, con apariciones de Sam Elliott, Susan Sarandon, Will Ferrell y Samuel L. Jackson, además de alusiones visuales a Psicosis y El mago de Oz.