El tráiler de George Michael: The Faith Tour revive la mítica gira del artista en 1988 con material inédito

El tráiler de George Michael: The Faith Tour revive la emblemática gira del artista de 1988 con material inédito - UNIVERSAL

MADRID 3, (CulturaOcio)

George Michael: The Faith Tour, la película construida a partir de material de archivo restaurado y grabaciones inéditas de los conciertos del cantante, llegará a los cines el 6 de noviembre. El filme, dirigido por David Austin y Andrew Morahan, ha lanzado un tráiler que rememora la emblemática gira de 1988 que consolidó al artista como una superestrella internacional.

En el adelanto, de algo más de un minuto y medio de duración, aparecen imágenes de George Michael sobre el escenario mientras suenan grandes éxitos de su repertorio como Careless Whisper o Father Figure.

En un momento del avance, grita a los fans sobre el escenario: "Esto es para cada uno de vosotros". "Supongo que lo que Faith significaba para mí era... que la vida aún tenía algo que ofrecerme", concluye la voz del mito del pop.

UNA SEPARACIÓN QUE SUPUSO EL INICIO DE SU EXITOSA CARRERA MUSICAL

George Michael saltó a la fama a principios de los años 80 al fundar junto a Andrew Ridgeley el exitoso dúo pop Wham!. Su primer álbum, Fantastic, alcanzó el número uno en el Reino Unido, mientras que el segundo, Make It Big, los consagró como superestrellas mundiales del pop al conquistar también el mercado estadounidense con himnos como Wake Me Up Before You Go Go o Careless Whisper.

Tras lanzar el álbum de despedida Music from the Edge of Heaven y recopilaciones de grandes éxitos, el dúo se disolvió en 1986 con un multitudinario concierto en el estadio de Wembley. El artista tomó las riendas de su carrera y su imagen, consolidándose rápidamente como una de las figuras más influyentes de las siguientes décadas.

En 1987 el artista publicó su aclamado álbum debut en solitario, Faith, en el cual compuso, produjo y tocó la mayoría de los instrumentos. Este disco, que incluía temas memorables como Father Figure, One More Try o Monkey, llegó a desafiar incluso la censura de la época impuesta a sencillos tan polémicos y provocativos como I Want Your Sex.

El cantante falleció el 25 de diciembre de 2016, dejando aquella época dorada como su legado más transformador y que ahora se llevará a la gran pantalla el 6 de noviembre con su aclamada gira de su histórico álbum.